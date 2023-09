Max Verstappen furioso: "Esto no es aceptable".

Red Bull Racing sigue rezagado en Singapur: el campeón del mundo Max Verstappen sólo fue cuarto en la tercera sesión de entrenamientos, tres décimas de segundo por detrás del líder Carlos Sainz en el Ferrari, Sergio Pérez un pálido octavo.

Verstappen, ganador de 47 Grandes Premios, se quejó varias veces por radio de unas maniobras de cambio poco limpias, al principio sólo al subir de marcha, más tarde también al bajar. Max regañó: "Esto no es aceptable. No puedo conducir así. No tengo agarre en el eje trasero y me deslizo. Si estuviera compitiendo en el campeonato de derrapes, seguro que ganaría".

La veterana piloto de IndyCar Danica Patrick informa desde Singapur para la cadena británica Sky. La estadounidense de 41 años lo tiene claro: "Max necesita un coche que gire con ganas y, por lo general, puede vivir bien con un tren trasero vivo. Pero las maniobras de cambio poco limpias desequilibran el coche. Eso es muy incómodo en un coche de carreras".



"En Singapur, necesitas plena confianza en el coche, y si el equilibrio del coche se ve afectado como aquí, entonces tiene un impacto masivo".



Las maniobras pueden modificarse a través de la electrónica del vehículo para que los cambios de marcha sean más suaves, pero eso cuesta tiempo al acelerar.





Práctica 3, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.065 min

02 George Russell (GB), Mercedes, +0.069 seg.

03º Lando Norris (GB), McLaren, +0.238

04º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.313

05º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.316

06º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.470

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.665

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.719

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.831

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.880

11º Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.905

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +0.914

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.986

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.061

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.286

16º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.292

17º Alex Albon (T), Williams, +1.305

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.475

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.572

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.643





2ª sesión libre, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.120 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.018 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +0.235

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.358

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.465

06º Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.69d2

08 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.732

09 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.897

10 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.985

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

12º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.165

13º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.241

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.270

15º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.341

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.357

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.455

18º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.704

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.207

20º Alex Albon (T), Williams, +3.438



1ª sesión libre, Singapur

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33.350 min

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.078 seg.

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.126

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.172

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.190

06º George Russell (GB), Mercedes, +0.345

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.375

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.624

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.692

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +0.716

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.218

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.289

13º Alex Albon (T), Williams, +1.307

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.452

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.537

16º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.544

17º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.635

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.106

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.124

20º Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, +2.428