Max Verstappen en colère : "C'est inacceptable".

Le champion du monde Max Verstappen n'a terminé que quatrième lors de la troisième séance d'essais, à trois dixièmes de seconde du leader Carlos Sainz sur Ferrari, tandis que Sergio Pérez a fait pâle figure à la huitième place.

Verstappen, 47 fois vainqueur de GP, s'est plaint à plusieurs reprises à la radio de manœuvres de changement de vitesses peu soignées, d'abord lors des montées de rapports, puis lors des descentes. Max s'est insurgé : "C'est inacceptable. Je ne peux pas conduire ainsi. Je n'ai pas d'adhérence sur l'essieu arrière et je ne fais que glisser. Si je participais au championnat de drift, je gagnerais certainement".

Danica Patrick, pilote d'IndyCar de longue date, couvre l'événement depuis Singapour pour la chaîne britannique Sky. L'Américaine de 41 ans sait que "Max a besoin d'une voiture qui tourne facilement et qu'il peut normalement s'accommoder d'un arrière vif. Mais des manœuvres de changement de vitesse imprécises déséquilibrent la voiture. C'est très inconfortable dans une voiture de course".



"A Singapour, tu as besoin d'une confiance totale dans la voiture et si l'équilibre de la voiture est affecté comme ici, cela a un impact massif".



Les manœuvres peuvent être modifiées via l'électronique de la voiture, de sorte que les changements de vitesse soient plus souples, mais cela fait perdre du temps à l'accélération.





3e séance d'essais, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,065 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,069 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,238

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,316

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,470

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,665

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,719

09. Nico Hülkenberg (All), Haas, +0,831

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,880

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,905

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,914

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,986

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,061

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,286

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,292

17. Alex Albon (T), Williams, +1,305

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,475

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,572

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,643





2ème séance d'essais, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,69d2

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20e Alex Albon (T), Williams, +3,438



1ère séance d'essais, Singapour

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428