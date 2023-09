Max Verstappen furioso: "Non è accettabile".

La Red Bull Racing continua a rimanere indietro a Singapore: il campione del mondo Max Verstappen è stato solo quarto nella terza sessione di prove, a tre decimi di secondo dal leader Carlos Sainz con la Ferrari, Sergio Pérez un pallido ottavo.

Il 47 volte vincitore del GP Verstappen si è lamentato più volte alla radio per le manovre di cambio poco pulite, all'inizio solo in salita, poi anche in discesa. Max ha rimproverato: "Non è accettabile. Non posso guidare così. Non ho presa sull'asse posteriore e scivolo. Se partecipassi al campionato di drift, vincerei sicuramente".

Danica Patrick, pilota di lunga data della IndyCar, è in collegamento da Singapore per l'emittente britannica Sky. La quarantunenne statunitense sa: "Max ha bisogno di un'auto che giri volentieri, e di solito riesce a convivere con un posteriore vivace. Ma le manovre di cambio poco pulite fanno perdere l'equilibrio alla vettura. Questo è molto scomodo in un'auto da corsa".



"A Singapore è necessario avere piena fiducia nella vettura, e se il bilanciamento della vettura è compromesso come in questo caso, l'impatto è enorme".



Le manovre possono essere modificate tramite l'elettronica del veicolo in modo da rendere più fluidi i cambi di marcia, ma ciò comporta un costo in termini di tempo in fase di accelerazione.





Prove 3, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.065 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, +0,069 sec.

03° Lando Norris (GB), McLaren, +0,238

04° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.313

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.316

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.470

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.665

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.719

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.831

10° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.880

11° Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.905

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.914

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.986

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.061

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.286

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.292

17° Alex Albon (T), Williams, +1.305

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.475

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.572

20 - Logan Sargeant (USA), Williams, +1.643





2a prova, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.120 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec.

03 George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06 Lando Norris (GB), McLaren, +0.591

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,69d2

08 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.732

09 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.897

10 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.985

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

12° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.165

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.241

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.270

15° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.341

16-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.357

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.455

18° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.704

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.207

20° Alex Albon (T), Williams, +3.438



1a prova, Singapore

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33.350 min.

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec.

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0.345

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.375

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.624

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.692

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.716

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.218

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.289

13° Alex Albon (T), Williams, +1.307

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.452

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.537

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.544

17° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.635

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.106

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.124

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.428