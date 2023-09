Lando Norris en Red Bull Racing: Lo que dice Zak Brown

Que Lando Norris y Max Verstappen tienen una amistad que va más allá del paddock de la Fórmula 1 lo demuestran las numerosas entradas en las redes sociales de las dos estrellas de GP. Así que la pregunta es obvia: ¿Les gustaría a los dos competir también en el mismo equipo en la Fórmula 1? El campeón del equipo Red Bull Racing reveló que éste ha sido un tema de conversación entre los dos pilotos en varias ocasiones.

Y Norris confirmó en el paddock de Monza: "Ciertamente podría ver que eso ocurriera en el futuro. Creo que es justo decir que Max es uno de los mejores pilotos de GP de la historia de este deporte." Ya había conocido a Verstappen en su época de karting y había seguido su carrera, dijo. "Max no sólo es bueno porque está en un buen coche. No importa en absoluto qué coche conduzca, siempre está al mismo alto nivel, quizás no con los mismos resultados, pero siempre a un nivel muy alto."

"Por eso me gustaría estar en el mismo equipo que él, porque así podría averiguar dónde estoy realmente en comparación con él. Estaría abierto a pilotar a su lado y ya le he invitado a venir también a McLaren. Cuando decida hacerlo, sería muy bienvenido", añadió el británico, acaparando muchos titulares.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, se muestra relajado al respecto. Cuando se le preguntó qué pensaba de que su protegido alimentara los rumores de un posible cambio de equipo, dijo en Singapur: "Creo que sólo estaba respondiendo a la pregunta que se le hizo. Y todos los demás han dejado que la rumorología burbujee. Son buenos compañeros y si le preguntas a un piloto de carreras si le gustaría correr contra otro piloto, siempre obtendrás la respuesta: 'Me gustaría ser compañero de equipo de Lewis Hamilton, Max Verstappen o Fernando Alonso'. Y, por supuesto, eso causa revuelo entonces, así es como es en la Fórmula 1. Pero está bien, y Lando está en una buena posición con nosotros."

