Lando Norris chez Red Bull Racing : ce qu'en dit Zak Brown

Les nombreuses publications des deux stars de GP sur les médias sociaux prouvent que Lando Norris et Max Verstappen sont liés par une amitié qui va au-delà du paddock de la Formule 1. Une question s'impose donc : les deux aimeraient-ils aussi concourir dans la même équipe en Formule 1 ? Le champion de l'équipe Red Bull Racing a révélé que cela avait déjà été plusieurs fois un sujet de conversation entre les deux pilotes.

Et Norris a confirmé dans le paddock de Monza : "Je pourrais certainement l'envisager à l'avenir. Je pense que l'on peut dire sans se tromper que Max est l'un des meilleurs pilotes de GP de l'histoire du sport". Il a déclaré qu'il connaissait déjà Verstappen à l'époque du karting et qu'il avait suivi son parcours. "Max n'est pas seulement bon parce qu'il est dans une bonne voiture. Cela ne dépend même pas de la voiture qu'il conduit, il est toujours au même niveau élevé - peut-être pas avec les mêmes résultats, mais toujours à un niveau très élevé".

"C'est pourquoi j'aimerais rouler dans la même équipe que lui, car cela me permettrait de savoir où je me situe vraiment par rapport à lui. Je serais ouvert à l'idée de rouler à ses côtés et je l'ai d'ailleurs déjà invité à venir chez McLaren. Quand il le décidera, il sera le bienvenu", a ajouté le Britannique, ce qui a fait la une des journaux.

Le CEO de McLaren, Zak Brown, voit tout cela avec calme. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du fait que son protégé avait alimenté les rumeurs sur un éventuel changement d'équipe, il a répondu à Singapour : "Je pense qu'il a simplement répondu à la question qui lui a été posée. Et tous les autres ont fait courir la rumeur. Ce sont de bons copains et si vous demandez à un pilote de course s'il aimerait affronter un autre pilote, vous obtiendrez toujours la réponse suivante : 'J'aimerais être le coéquipier de Lewis Hamilton, Max Verstappen ou Fernando Alonso'. Et bien sûr, cela crée des remous, c'est comme ça en Formule 1, mais ce n'est pas grave, et Lando est en bonne position chez nous".

3e séance d'essais, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,065 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,069 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,238

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,316

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,470

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,665

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,719

09. Nico Hülkenberg (All), Haas, +0,831

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,880

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,905

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,914

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,986

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,061

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,286

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,292

17. Alex Albon (T), Williams, +1,305

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,475

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,572

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,643