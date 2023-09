Lando Norris alla Red Bull Racing: le parole di Zak Brown

Il fatto che Lando Norris e Max Verstappen abbiano un'amicizia che va oltre il paddock della Formula 1 è dimostrato dai numerosi interventi sui social media delle due star del GP. Quindi la domanda è ovvia: i due vorrebbero gareggiare nella stessa squadra in Formula 1? Il campione del team Red Bull Racing ha rivelato che questo è stato un argomento di conversazione tra i due piloti in diverse occasioni.

E Norris ha confermato nel paddock di Monza: "Potrei certamente vederlo accadere in futuro. Credo sia giusto dire che Max è uno dei migliori piloti di GP nella storia di questo sport". Ha detto di aver già conosciuto Verstappen ai tempi del karting e di averne seguito la carriera. "Max non è bravo solo perché è su una buona macchina. Non importa quale macchina guidi, è sempre allo stesso livello, magari non con gli stessi risultati, ma sempre ad un livello molto alto".

"Per questo mi piacerebbe essere nella sua stessa squadra, perché in questo modo potrei capire qual è la mia posizione rispetto a lui. Sarei disposto a guidare al suo fianco e l'ho già invitato a venire in McLaren. Quando deciderà di farlo, sarà il benvenuto", ha aggiunto il britannico, conquistando i titoli dei giornali.

L'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, è rilassato sull'intera questione. Alla domanda su cosa pensasse del fatto che il suo pupillo avesse alimentato le voci di un possibile cambio di squadra, ha risposto a Singapore: "Penso che stesse solo rispondendo alla domanda che gli era stata posta. E tutti gli altri hanno lasciato che le voci circolassero. Sono buoni amici e se si chiede a un pilota se gli piacerebbe correre contro un altro pilota, si ottiene sempre la risposta: "Mi piacerebbe essere il compagno di squadra di Lewis Hamilton, Max Verstappen o Fernando Alonso". E ovviamente la cosa suscita scalpore, è così che funziona in Formula 1. Ma va bene così, e Lando è in una buona posizione con noi".

Prova 3, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.065 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, +0,069 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.238

04 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.313

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.316

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.470

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.665

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.719

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.831

10° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.880

11° Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.905

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.914

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.986

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.061

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.286

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.292

17° Alex Albon (T), Williams, +1.305

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.475

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.572

20 - Logan Sargeant (USA), Williams, +1.643