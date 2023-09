Ticker en direct des qualifications de Singapour : Carlos Sainz reste-t-il en tête ?

A Singapour, Ferrari a clairement pris les devants : lors de chacune des séances d'essais libres, un pilote Ferrari a été le plus rapide sur le circuit routier. Charles Leclerc a terminé la première séance en tête, mais à la fin de la journée, c'est son coéquipier Carlos Sainz qui a pu se réjouir du meilleur temps. L'Espagnol a également donné le tempo lors de la dernière heure d'entraînement libre.

C'est pourquoi le pilote madrilène de 29 ans part favori pour les qualifications. Mais les pilotes de Mercedes et de McLaren peuvent également espérer décrocher la pole, tout comme la star de Red Bull Racing Max Verstappen, qui s'est certes plaint de problèmes lors des montées et descentes de rapports, mais qui a réalisé le quatrième tour le plus rapide lors de la troisième séance d'essais et a été plus rapide que Leclerc.

Quatre équipes différentes se sont ainsi classées dans le top 4 lors de la troisième séance d'essais libres. Pour savoir qui sera finalement en tête et qui finira dans les limites de la piste sur ce circuit routier exigeant, consultez ici le live-ticker des qualifications.