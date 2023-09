Live Ticker Qualifiche Singapore: Carlos Sainz resterà in testa?

La stella della Ferrari Carlos Sainz non solo ha concluso la sessione di prove del venerdì a Singapore come il più veloce, ma ha anche avuto la meglio nelle terze prove. Se riuscirà a trionfare anche in qualifica potrà essere seguito in diretta qui.

A Singapore, la Ferrari è nettamente in testa: in ciascuna delle sessioni di prove libere, un pilota Ferrari è stato il più veloce sul circuito cittadino. Charles Leclerc ha concluso la prima sessione come il più veloce, mentre alla fine della giornata il suo compagno di squadra Carlos Sainz si è detto soddisfatto del miglior tempo. Lo spagnolo ha fatto il ritmo anche nell'ultima ora di prove libere.

Per questo motivo il 29enne madrileno è il favorito per le qualifiche. Ma anche i piloti della Mercedes e della McLaren possono sperare nella pole - così come la stella della Red Bull Racing Max Verstappen, che ha lamentato problemi di cambiata, ma ha fatto segnare il quarto giro più veloce nella terza sessione di prove ed è stato più rapido di Leclerc.

Ciò significa che quattro diversi team hanno concluso la terza sessione di prove libere tra i primi quattro. Chi si aggiudicherà il primo posto e chi finirà in barriera sull'impegnativo circuito cittadino può essere seguito qui nel live ticker delle qualifiche.