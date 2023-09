Drapeau rouge Singapour : Crash de Stroll (Aston Martin)

Les moteurs se sont tus sur le circuit de Marina Bay : Lance Stroll a envoyé sa voiture de course Aston Martin dans le mur dans le dernier virage avant le départ et l'arrivée - le directeur de course de Formule 1 Niels Wittich a réagi immédiatement et a interrompu les essais finaux en agitant le drapeau rouge.

Stroll a perdu le contrôle de la voiture sur une bordure, mais il a pu sortir lui-même du véhicule. L'impact a été si violent que la roue avant gauche a été arrachée malgré les câbles de retenue. Toute la piste à l'entrée du départ et de l'arrivée est jonchée de débris.

La FIA n'a pas encore annoncé quand les courses pourront reprendre sur le difficile circuit de la ville-État asiatique.





Chasse au chrono sauvage

Ferrari s'est lancée dans les qualifications en tant que favorite - meilleurs temps lors des trois séances d'essais libres. Charles Leclerc s'est rapidement retrouvé en tête du premier segment de qualification, juste devant Lando Norris (McLaren) et le vainqueur de l'an dernier Pérez (Red Bull Racing). Puis George Russell s'est hissé à la première place, Lewis Hamilton s'est classé derrière Pérez et Verstappen a pris la sixième place.



Il était déjà clair que le circuit prenait de plus en plus d'adhérence. Max Verstappen en a profité - nouveau temps de référence, pour quelques secondes, puis Carlos Sainz sur la Ferrari à nouveau devant, Leclerc juste derrière Verstappen, puis Russell et Norris, ces cinq-là en 15 centièmes de seconde !



Personne n'était en sécurité : à deux minutes de la fin, les 20 voitures de course étaient en piste. Sainz à la radio : "Tout le monde se positionne ici comme en course". Verstappen : "Zut ! Il y a tellement de voitures !"



Puis drapeau rouge : crash de Lance Stroll !