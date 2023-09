Bandiera rossa Singapore: incidente di Stroll (Aston Martin)

I motori tacciono al Marina Bay Circuit: Lance Stroll ha messo a muro la sua Aston Martin nell'ultima curva prima della partenza e dell'arrivo - il direttore di gara della Formula 1 Niels Wittich ha reagito immediatamente e ha interrotto l'allenamento finale con la bandiera rossa.

Stroll ha perso il controllo dell'auto su un cordolo, ma è riuscito a uscire da solo dal veicolo. L'impatto è stato così violento che la ruota anteriore sinistra si è staccata nonostante le corde di contenimento. L'intera pista all'ingresso della partenza e dell'arrivo è disseminata di detriti.

La FIA non ha ancora annunciato quando la gara potrà continuare sul difficile circuito cittadino della città stato asiatica.





Una caccia sfrenata ai tempi

La Ferrari è partita per le qualifiche da favorita, con i migliori tempi in tutte e tre le sessioni di prove libere. Charles Leclerc ha subito preso il comando nel primo segmento di qualifiche, precedendo di poco Lando Norris con la McLaren e il vincitore dello scorso anno Pérez con la Red Bull Racing. Poi George Russell è passato al primo posto, Lewis Hamilton si è schierato dietro Pérez, Verstappen quindi sesto.



Era già chiaro che la pista stava aumentando l'aderenza. Max Verstappen ne ha approfittato - nuovo miglior tempo, per qualche secondo, poi Carlos Sainz con la Ferrari di nuovo davanti, Leclerc direttamente dietro Verstappen, poi Russell e Norris, questi cinque nel giro di 15 centesimi di secondo!



Nessuno era sicuro: tutte le 20 auto in pista a due minuti dalla fine. Sainz alla radio: "Tutti si stanno posizionando qui come in gara". Verstappen: "Merda! Ci sono così tante macchine!".



Poi bandiera rossa: incidente di Lance Stroll!