Carlos Sainz pole en Ferrari: "Respeto a Mercedes".

Ocho de los 13 ganadores anteriores del GP de Singapur han salido desde la pole position: Carlos Sainz sabe que con su magnífica vuelta ha creado la mejor posición de salida para el prestigioso GP nocturno en términos puramente estadísticos.

El español de 29 años afirma: "Como en Monza, la puesta a punto fue la correcta desde la primera vuelta. En la Q3 he conseguido dar en el clavo. Fueron unos entrenamientos turbulentos, pero siempre estuve totalmente concentrado y mantuve la cabeza fría".

"Ha sido extraño este año. En ciertos circuitos nuestro coche es muy bueno, en otros por desgracia no. Pero en esta pista todo parece encajar, aunque sea de naturaleza muy diferente a Monza."

"Parece que Singapur le gusta a Ferrari, y está claro que queremos convertir esta buena posición en una victoria. Es difícil decir lo difícil que será, el ritmo de carrera es una incógnita para mí porque no hemos ganado suficiente experiencia en los entrenamientos. Normalmente Mercedes es más fuerte en el Gran Premio que en la clasificación, así que tenemos que estar alerta".

Para Sainz, es su quinta pole position en la categoría reina, la segunda consecutiva tras la de Monza y también la segunda de la temporada 2023, la primera en Singapur. Para Ferrari, es su pole número 246 en Fórmula 1, la séptima en el difícil circuito urbano de Singapur.





Así fue la clasificación

La clasificación comenzó con el habitual ambiente de lavabo: temperatura del aire de casi 30 grados, 77 por ciento de humedad, el asfalto aún 34,8 grados caliente.



Max Verstappen seguía sin estar satisfecho con el equilibrio del coche en la tercera sesión de entrenamientos, y el monoplaza fue reconstruido de nuevo antes de la clasificación: "He estado luchando toda la práctica. Sinceramente, no creo que pueda ir a por la pole aquí". Por una vez, la puesta a punto en el simulador de carrera no había sido la ideal.



La pista se estaba desarrollando rápidamente, nadie estaba seguro antes del final del primer segmento de clasificación, de ahí que los 20 coches estuvieran en pista, y llegó como tenía que llegar: un rebufo en la última curva antes de la salida y la meta, y un piloto que se pasó de frenada.



El piloto de Aston Martin Lance Stroll golpeó demasiado fuerte el bordillo a la entrada de la salida y meta, el canadiense perdió el control del coche, el coche se estrelló con fuerza contra la barrera de la pista, tan fuerte que incluso se arrancó la rueda delantera derecha.



Muchos restos en la pista, de ahí la bandera roja. Afortunadamente, Stroll estaba bien. La limpieza se llevó: barrer la pista, reparar el TecPro, absorber el líquido del coche de carreras destrozado.



Fuera tras la Q1: Valtteri Bottas (16º), Oscar Piastri, Logan Sargeant, Guanyu Zhou y Stroll.



Los diez primeros tras la Q1: Tsunoda, Pérez, Hülkenberg, Lawson, Magnussen, Russell, Sainz, Ocon, Verstappen y Leclerc. Alonso, 13º, y Hamilton, 14º, tuvieron suerte de rodar una vuelta más.



Tras una pausa de unos 35 minutos, la Q2 se reanudó a las 21.53 hora local.



Verstappen fue el primero en marcar una vuelta rápida, pero pronto se vio relegado a la 6ª posición por detrás de Alonso, Sainz, Norris, Leclerc y Magnussen. Max estaba luchando visiblemente con el coche, el ganador del año pasado Pérez sólo noveno.



Los pilotos de Mercedes esperaron a tener pista libre, y dio sus frutos: Russell en primer lugar, Hamilton en P5, Verstappen así sólo décimo, Pérez undécimo, los corredores de RBR con el primer intento con neumáticos usados. Una mirada más cercana se tomó contra Verstappen: Yuki Tsunoda aguantó, antes se entretuvo en el semáforo de la salida de boxes y retrasó a la oposición. Podría haber mucho correo de los reguladores el sábado por la tarde.





Choque: Los dos pilotos de Red Bull Racing fuera

Al final de la Q2 estaba claro que todo tenía que salir bien, nadie podía estar seguro. Verstappen tuvo un mal desliz al principio de su vuelta rápida: un primer sector flojo, sólo décimo. Luego fue eliminado de los diez primeros por el piloto de AlphaTauri Liam Lawson.



Peor aún para Red Bull Racing: ¡Pérez también estaba fuera! Increíble. Max fuera por primera vez desde Jeddah 2023, cuando fue defraudado por su coche RBR. ¡Por primera vez los dos coches de RBR no en Q3 desde Rusia 2018!



Así que fuera: Verstappen (11º), Gasly, Pérez, Albon y Tsunoda (que no pudo marcar tiempo por el trompo de Pérez).



Los diez primeros y por tanto en Q3: Sainz, Russell, Alonso, Magnussen, Norris, Hülkenberg, Leclerc, Hamilton, Ocon y Lawson.



En la Q3, Sainz consolidó su derecho a la pole: mejor tiempo con el primer juego de neumáticos por delante de Charles Leclerc, Norris, Russell y Alonso, pero la estrella de Aston Martin y también Norris con neumáticos Pirelli blandos, al igual que los pilotos de Mercedes Russell y Hamilton.



Entonces llegó el minuto de la verdad: otro intento con neumáticos blandos frescos. Y la pista se volvió cada vez más rápida.



Cuando cayó la bandera a cuadros, Sainz estaba por delante, por delante de Leclerc, luego George Russell se puso segundo, los tres primeros en 79 milésimas de segundo.



Una última sesión de entrenamientos emocionante.





Clasificación, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14º Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397