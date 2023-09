La pole de Carlos Sainz chez Ferrari : "Respect pour Mercedes

Huit des 13 vainqueurs du GP de Singapour jusqu'à présent sont partis de la pole position : Carlos Sainz sait que, d'un point de vue purement statistique, son tour grandiose le place dans la meilleure position pour le prestigieux GP de nuit.

L'Espagnol de 29 ans rayonne : "Comme à Monza, les réglages ont été parfaits dès le premier tour. En Q3, j'ai réussi à être au top de ma performance. C'était une séance d'entraînement turbulente, mais j'étais toujours pleinement concentré et j'ai gardé la tête froide".

"C'est assez étrange cette année. Sur certains circuits, notre voiture est très bonne, sur d'autres, malheureusement, elle ne l'est pas. Mais sur cette piste, tout semble convenir, même si elle est très différente de Monza en termes de nature".

"Singapour semble plaire à Ferrari et il est clair que nous voulons maintenant transformer cette bonne position de départ en une victoire. Il est difficile de dire à quel point ce sera difficile - le rythme de la course est pour moi un point d'interrogation, car nous n'avons pas pu acquérir suffisamment d'expérience lors des entraînements. En général, Mercedes est plus forte en Grand Prix qu'en qualifications, donc nous devons rester vigilants".

Pour Sainz, il s'agit de sa cinquième pole position dans la catégorie reine, sa deuxième consécutive après Monza et aussi sa deuxième de la saison 2023, sa première à Singapour. Pour Ferrari, il s'agit de la 246e pole en Formule 1, la septième sur le difficile circuit routier de Singapour.





Voici comment se sont déroulées les qualifications

La qualification a débuté dans l'atmosphère habituelle d'une buanderie : près de 30 degrés de température, 77 pour cent d'humidité, l'asphalte encore chaud à 34,8 degrés.



Max Verstappen n'était pas non plus satisfait de l'équilibre de la voiture lors de la troisième séance d'essais, des modifications ont encore été apportées avant la qualification : "J'ai eu du mal toute la séance d'essais. Très honnêtement, je ne pense pas pouvoir faire la pole ici". Pour une fois, les conditions du simulateur de course n'étaient pas idéales.



La piste évoluait rapidement, personne n'était en sécurité avant la fin du premier segment de qualification, donc les 20 voitures en piste, et ce qui devait arriver arriva : un bouchon dans le dernier virage avant le départ et l'arrivée, et un pilote qui en faisait trop.



Lance Stroll, le pilote d'Aston Martin, a heurté trop violemment le trottoir à l'entrée du départ et de l'arrivée, le Canadien a perdu le contrôle de la voiture et celle-ci a percuté violemment les limites de la piste, si violemment que même la roue avant droite a été arrachée.



Beaucoup de débris sur la piste, d'où le drapeau rouge. Heureusement, Stroll allait bien. Le travail de nettoyage a duré : balayage de la piste, réparation de TecPro, aspiration du liquide de la voiture de course brisée.



Hors course après la Q1 : Valtteri Bottas (16e), Oscar Piastri, Logan Sargeant, Guanyu Zhou et Stroll.



Top 10 après Q1 : Tsunoda, Pérez, Hülkenberg, Lawson, Magnussen, Russell, Sainz, Ocon, Verstappen et Leclerc. Alonso (13e) et Hamilton (14e) ont eu la chance de passer un tour.



Après une pause d'environ 35 minutes, la Q2 a repris à 21h53 heure locale.



Verstappen a été le premier à réaliser un tour rapide, mais il a rapidement été relégué à la 6e place, derrière Alonso, Sainz, Norris, Leclerc et Magnussen. Max avait visiblement du mal avec la voiture, le vainqueur de l'année dernière Pérez n'était que neuvième.



Les pilotes Mercedes ont attendu une piste libre, ce qui a porté ses fruits : Russell en 1ère position, Hamilton en P5, Verstappen seulement 10ème, Pérez 11ème, les RBR avec le premier essai en pneus usagés. Contre Verstappen, on a regardé de plus près : Yuki Tsunoda stoppé, auparavant il avait traîné au feu rouge à la sortie des stands et retardé ses adversaires. Il se pourrait bien que les gardiens du règlement envoient un gros courrier samedi soir.





Choc : les deux pilotes Red Bull Racing éliminés

A la fin de la Q2, il était clair que tout devait être parfait, personne ne pouvait être sûr de rien. Verstappen a fait une mauvaise glissade dès le début de son tour rapide - premier secteur faible, seulement dixième. Il s'est ensuite fait sortir du top 10 par Liam Lawson, le pilote d'AlphaTauri.



Pire encore pour Red Bull Racing : Pérez est lui aussi éliminé ! Incroyable ! Max a été éliminé pour la première fois depuis Djidda 2023, lorsque sa voiture de course RBR l'avait laissé tomber. Pour la première fois depuis Russie 2018, les deux voitures RBR ne sont pas en Q3 !



Out donc : Verstappen (11e), Gasly, Pérez, Albon et Tsunoda (qui n'a pas pu faire de temps à cause du tête-à-queue de Pérez).



Top 10 et donc en Q3 : Sainz, Russell, Alonso, Magnussen, Norris, Hülkenberg, Leclerc, Hamilton, Ocon et Lawson.



En Q3, Sainz a consolidé ses prétentions à la pole : meilleur temps avec le premier train de pneus devant Charles Leclerc, Norris, Russell et Alonso, la star de l'Aston Martin et aussi Norris mais en pneus tendres Pirelli usagés, tout comme les pilotes Mercedes Russell et Hamilton.



Puis la minute de vérité : un nouvel essai avec des pneus tendres frais. Et la piste est devenue de plus en plus rapide.



Lorsque le drapeau à damier est tombé, Sainz était en tête, devant Leclerc, puis George Russell s'est glissé à la deuxième place, les trois premiers en 79 millièmes de seconde.



Quelle séance d'essais finaux passionnante !





Qualifications, Singapour

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397