Carlos Sainz in pole sulla Ferrari: "Rispetto per la Mercedes".

Carlos Sainz ha ottenuto la migliore posizione in griglia nelle prove finali del GP di Singapore al Marina Bay Circuit. Il pilota della Ferrari ha dichiarato: "Quanto potremo essere veloci in gara è un punto interrogativo per me".

Otto dei precedenti 13 vincitori del GP di Singapore sono partiti dalla pole position: Carlos Sainz sa che con il suo straordinario giro ha creato la migliore posizione di partenza per il prestigioso GP notturno in termini puramente statistici.

Il 29enne spagnolo ha dichiarato: "Come a Monza, l'assetto era giusto fin dal primo giro. In Q3 sono riuscito a ottenere la mia prestazione. Sono state prove turbolente, ma sono sempre stato concentrato al massimo e ho mantenuto il sangue freddo".

"Quest'anno è stato strano. Su certe piste la nostra macchina è molto buona, su altre purtroppo no. Ma su questa pista tutto sembra andare bene, anche se è di natura molto diversa da Monza".

"Singapore sembra piacere alla Ferrari, e chiaramente vogliamo trasformare questa buona posizione in una vittoria. È difficile dire quanto sarà difficile - il ritmo di gara è un punto interrogativo per me perché non abbiamo acquisito abbastanza esperienza in allenamento. Di solito la Mercedes è più forte nei Gran Premi che nelle qualifiche, quindi dobbiamo stare in guardia".

Per Sainz si tratta della quinta pole position nella classe regina, la seconda consecutiva dopo Monza e anche la seconda della stagione 2023, la prima a Singapore. Per la Ferrari si tratta della 246a pole in Formula Uno, la settima sul difficile circuito cittadino di Singapore.





Ecco come si sono svolte le qualifiche

Le qualifiche sono iniziate nella solita atmosfera da bagno: temperatura dell'aria di quasi 30 gradi, umidità del 77%, asfalto ancora caldo di 34,8 gradi.



Max Verstappen non era ancora soddisfatto del bilanciamento della vettura nella terza sessione di prove, e la macchina è stata nuovamente ricostruita prima delle qualifiche: "Ho faticato per tutte le prove. Onestamente, non credo di poter puntare alla pole qui". Per una volta, la messa a punto nel simulatore di gara non era stata ideale.



La pista si stava sviluppando rapidamente, nessuno era al sicuro prima della fine del primo segmento di qualifiche, quindi tutte e 20 le vetture in pista, ed è arrivato il momento giusto: una coda all'ultima curva prima della partenza e dell'arrivo, e un pilota che ha esagerato.



Il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll ha urtato troppo forte il cordolo all'ingresso della partenza e dell'arrivo, il canadese ha perso il controllo della vettura, che si è schiantata violentemente contro la barriera della pista, tanto da strappare anche la ruota anteriore destra.



Molti detriti in pista, da cui la bandiera rossa. Fortunatamente Stroll stava bene. La pulizia ha richiesto: spazzare la pista, riparare il TecPro, assorbire il liquido dalla vettura distrutta.



Fuori dopo la Q1: Valtteri Bottas (16°), Oscar Piastri, Logan Sargeant, Guanyu Zhou e Stroll.



Top ten dopo la Q1: Tsunoda, Pérez, Hülkenberg, Lawson, Magnussen, Russell, Sainz, Ocon, Verstappen e Leclerc. Alonso, 13°, e Hamilton, 14°, sono stati fortunati a fare un giro in più.



Dopo una pausa di circa 35 minuti, la Q2 è ripresa alle 21.53 ora locale.



Verstappen è stato il primo a segnare un giro veloce, ma è stato presto retrocesso al 6° posto dietro ad Alonso, Sainz, Norris, Leclerc e Magnussen. Max era visibilmente in difficoltà con la vettura, mentre il vincitore dello scorso anno Pérez era solo nono.



I piloti Mercedes hanno aspettato che la pista fosse libera e hanno dato i loro frutti: Russell in prima posizione, Hamilton in P5, Verstappen quindi solo decimo, Pérez undicesimo, i piloti RBR con il primo tentativo su gomme usate. Un'occhiata più da vicino è stata data a Verstappen: Yuki Tsunoda ha tenuto duro, in precedenza si era attardato al semaforo all'uscita dei box e aveva ostacolato gli avversari. Sabato sera potrebbero arrivare molte lettere dai regolatori.





Shock: entrambi i piloti Red Bull Racing fuori

Alla fine della Q2 era chiaro che tutto doveva essere a posto, nessuno poteva essere sicuro. Verstappen ha avuto una brutta scivolata all'inizio del suo giro veloce: un primo settore debole, solo decimo. Poi è stato buttato fuori dalla top ten dal pilota AlphaTauri Liam Lawson.



Ancora peggio per la Red Bull Racing: anche Pérez era fuori! Incredibile. Max è fuori per la prima volta da Gedda 2023, quando è stato deluso dalla sua vettura RBR. Per la prima volta entrambe le vetture RBR non sono in Q3 da Russia 2018!



Quindi fuori: Verstappen (11°), Gasly, Pérez, Albon e Tsunoda (che non ha potuto ottenere un tempo a causa del testacoda di Pérez).



Top ten e quindi in Q3: Sainz, Russell, Alonso, Magnussen, Norris, Hülkenberg, Leclerc, Hamilton, Ocon e Lawson.



In Q3, Sainz ha consolidato la sua pretesa di pole: miglior tempo con il primo set di gomme davanti a Charles Leclerc, Norris, Russell e Alonso, ma la stella dell'Aston Martin e anche Norris hanno usato gomme Pirelli morbide, così come i piloti Mercedes Russell e Hamilton.



Poi il minuto della verità: un altro tentativo con gomme morbide fresche. E la pista è diventata sempre più veloce.



Quando è caduta la bandiera a scacchi, Sainz era in testa, davanti a Leclerc, poi George Russell è passato in seconda posizione, i primi tre in 79 millesimi di secondo.



Un'ultima prova emozionante!





Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397