George Russell, Mercedes/2º: "Tenemos un as en la manga".

Segundo puesto en parrilla para George Russell en los últimos entrenamientos del Gran Premio de Singapur, el británico sólo superado por Carlos Sainz en Ferrari, por 72 milésimas de segundo.

Evidentemente, el piloto de Mercedes está disgustado por no haber conseguido la pole position por un margen tan estrecho. Por primera vez desde Australia 2023, Russell puede empezar la carrera desde la fila 1 (en Melbourne fue el segundo más rápido por detrás de Max Verstappen).

El ganador de Brasil 2022 dice sobre su clasificación: "El coche se ha sentido muy bien todo el fin de semana. Hemos trabajado muy duro en los últimos meses para hacer el Mercedes más rápido y me llena de orgullo que ahora estemos empezando a recoger los frutos de ese trabajo."

"Estoy sudado hasta el final, pero he podido disfrutar al máximo de esta sesión de entrenamientos. Desde que volvimos de las vacaciones de verano, me he sentido como un millón de dólares en el coche."

"Sabía antes del fin de semana que tendríamos una buena oportunidad aquí, porque normalmente no se nos dan tan mal los circuitos, por lo que se necesita mucha carga aerodinámica. Pero al final del día, no puedes estar seguro de cómo va a ir. Especialmente en una pista como Singapur, donde pueden pasar tantas cosas".



¿Qué tiene que decir Russell sobre el debilitamiento de Red Bull Racing? "Es realmente un misterio para mí. Y no es sólo la falta de velocidad a una vuelta, tampoco me parecieron estimulantes sus tandas de resistencia. Pero nunca descartaría a los coches de RBR. Lo hemos visto muchas veces antes, cómo avanzan irresistiblemente desde posiciones aparentemente desesperadas. Sólo que no será tan fácil aquí en Singapur".



"Además - tenemos un as en la manga aquí. Hemos reservado dos juegos de neumáticos medios para la carrera. Eso nos da más margen estratégico para maniobrar".



"En la salida, por supuesto que quiero ponerme en cabeza enseguida contra Carlos Sainz, eso me facilitaría la vida. Ferrari es nuestro principal rival, pero Lando Norris en el McLaren también es algo a tener en cuenta. Es difícil saber qué pasará con el desgaste de los neumáticos. Pero normalmente somos mejores que Ferrari en ese aspecto. Tenemos una oportunidad excelente de acabar con la racha de victorias de Red Bull Racing".





Clasificación, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14º Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397