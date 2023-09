George Russell, Mercedes/2 : "Nous avons un atout dans notre manche

Deuxième sur la grille de départ pour George Russell lors des essais finaux du Grand Prix de Singapour, le Britannique ne doit s'avouer vaincu que par Carlos Sainz (Ferrari), pour 72 millièmes de seconde.

Il est clair que le pilote Mercedes est contrarié d'être passé si près de la pole position. Pour la première fois depuis l'Australie 2023, Russell peut partir de la première ligne (à Melbourne, il était deuxième derrière Max Verstappen).

Le vainqueur du Brésil en 2022 a déclaré à propos de sa qualification : "La voiture a été formidable tout le week-end. Nous avons travaillé très dur ces derniers mois pour rendre la Mercedes plus rapide et je suis fier de pouvoir commencer à récolter les fruits de ce travail".

"Je suis certes en sueur, mais j'ai pu profiter pleinement de cet entraînement. Depuis que nous sommes revenus de la pause estivale, je me sens parfaitement à l'aise dans la voiture".

"Je savais avant le week-end que nous aurions une bonne chance ici, parce que nous ne sommes généralement pas si mauvais sur les circuits où il faut beaucoup d'appui. Mais au final, tu ne peux pas être sûr de la manière dont cela va se passer. Surtout pas sur une piste comme Singapour, où il peut se passer tant de choses".



Que pense Russell de la faiblesse de Red Bull Racing ? "C'est vraiment un mystère pour moi. Et ce n'est pas seulement un manque de vitesse sur un tour, je n'ai pas non plus trouvé leurs courses d'endurance exaltantes. Mais je n'abandonnerai jamais les voitures RBR. Nous les avons souvent vus progresser irrésistiblement depuis une position apparemment désespérée. Sauf qu'ici, à Singapour, ce ne sera pas aussi simple".



"De plus, nous avons un atout dans notre manche. Nous avons mis de côté deux jeux de pneus mi-durs pour la course. Cela nous donne une plus grande marge de manœuvre stratégique".



"Au départ, je veux bien sûr prendre l'avantage sur Carlos Sainz, ce qui me faciliterait la vie. Ferrari est notre principal adversaire, mais il faut aussi tenir compte de Lando Norris dans la McLaren. Difficile de dire ce qui se passe en termes d'usure des pneus. Mais en général, nous sommes meilleurs que Ferrari. Nous avons ici une excellente chance de mettre fin à la série de victoires de Red Bull Racing".





Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397