George Russell, Mercedes/2°: "Abbiamo un asso nella manica".

Secondo posto in griglia per George Russell nelle prove finali del Gran Premio di Singapore, il britannico è stato battuto solo da Carlos Sainz su Ferrari, per 72 millesimi di secondo.

Il pilota della Mercedes è chiaramente arrabbiato per aver mancato la pole position per un margine così ristretto. Per la prima volta dall'Australia 2023, Russell può partire dalla prima fila (a Melbourne è stato il secondo più veloce dietro Max Verstappen).

Il vincitore di Brasile 2022 ha commentato così la sua qualifica: "La macchina è stata fantastica per tutto il weekend. Abbiamo lavorato molto duramente negli ultimi mesi per rendere la Mercedes più veloce e mi riempie di orgoglio il fatto che ora stiamo iniziando a raccogliere i frutti di questo lavoro".

"Sono sudato, ma sono riuscito a godermi appieno questa sessione di prove. Da quando siamo tornati dalla pausa estiva, mi sono sentito come un milione di dollari in macchina".

"Sapevo prima del weekend che avremmo avuto una buona possibilità qui, perché normalmente non siamo così cattivi sulle piste, per cui è necessaria molta deportanza. Ma alla fine della giornata non si può essere sicuri di come andrà. Soprattutto su una pista come Singapore, dove possono succedere tante cose".



Cosa ha da dire Russell sull'indebolimento della Red Bull Racing? "Per me è davvero un mistero. E non si tratta solo di una mancanza di velocità sul giro, anche le loro prove di durata non mi hanno entusiasmato. Ma non escluderei mai le vetture della RBR. Lo abbiamo visto molte volte in passato, come avanzano irresistibilmente da posizioni apparentemente disperate. Solo che qui a Singapore non sarà così facile".



"Inoltre, abbiamo un asso nella manica. Abbiamo messo da parte due set di pneumatici medi per la gara. Questo ci dà più spazio strategico per manovrare".



"Alla partenza, naturalmente, vorrei prendere subito il comando contro Carlos Sainz, questo mi renderebbe la vita più facile. La Ferrari è il nostro avversario principale, ma anche Lando Norris con la McLaren è da tenere d'occhio. È difficile dire cosa succederà in termini di usura degli pneumatici. Ma di solito siamo migliori della Ferrari. Abbiamo un'ottima possibilità di porre fine alla striscia di vittorie della Red Bull Racing".





Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397