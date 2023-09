Lever d'alerte : Lance Stroll n'est pas blessé après un crash violent

La séance de qualification de Singapour battait son plein lorsque le drapeau rouge a soudain été présenté. La raison : Lance Stroll avait envoyé sa voiture de course GP dans le mur dans le dernier virage avant la ligne droite de départ-arrivée. La rediffusion des images télévisées a montré que le Canadien avait perdu le contrôle de sa voiture de course sur la bordure à la sortie du virage.

L'impact brutal a été entendu dans le centre de presse et la voiture de course GP verte de Silverstone a été renvoyée sur la ligne droite de départ et d'arrivée. La roue avant gauche a été arrachée, toute la piste était jonchée de débris et remplie d'huile et de liquide hydraulique, les limites de la piste avaient été endommagées.

Stroll lui-même a eu de la chance. Il a eu la présence d'esprit de réagir et a retiré ses mains du volant avant l'impact. Après le crash, il a communiqué par radio : "Je vais bien". Il est ensuite sorti sans assistance et s'est immédiatement rendu dans le véhicule médical qui l'a emmené à l'hôpital du circuit. Le Montréalais de 24 ans y a subi des examens approfondis.

Il a ensuite pu rejoindre l'équipe, comme l'a indiqué Aston Martin dans un communiqué. "Lance a été victime d'un crash pendant les qualifications à Singapour. Il est sorti de la voiture sans assistance et a été emmené au centre médical pour y subir des examens préventifs. Le personnel médical a constaté qu'il n'avait rien et il a été autorisé à rejoindre l'équipe sur le circuit. L'équipe Aston Martin rend hommage au travail de la FIA, qui s'efforce continuellement d'améliorer la sécurité des voitures de Formule 1 actuelles", peut-on lire dans le communiqué correspondant.

Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397