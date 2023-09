Via libera: Lance Stroll illeso dopo un duro incidente

Le qualifiche a Singapore erano in pieno svolgimento quando improvvisamente è stata esposta la bandiera rossa. Il motivo: Lance Stroll aveva urtato il muro della sua GP nell'ultima curva prima del rettilineo di partenza. Il replay delle riprese televisive ha mostrato che il canadese aveva perso il controllo della sua auto da corsa sul cordolo in uscita dalla curva.

Il duro impatto è stato udito in sala stampa e il verde pilota del GP di Silverstone è stato sbalzato indietro sul rettilineo di partenza. La ruota anteriore sinistra è stata strappata, l'intera pista è stata disseminata di detriti e piena di olio e liquido idraulico, e la barriera della pista è stata danneggiata.

Stroll è stato fortunato. Ha reagito con prontezza di spirito e ha tolto le mani dal volante prima dell'impatto. Dopo l'incidente, ha detto via radio: "Sto bene". Poi è uscito senza assistenza ed è salito immediatamente sull'auto medica che lo ha portato all'ospedale della pista. Lì, il 24enne di Montreal è stato sottoposto a esami approfonditi.

In seguito gli è stato permesso di tornare in squadra, come ha annunciato la Aston Martin in un comunicato. "Lance ha avuto un incidente durante le qualifiche a Singapore. È uscito dall'auto senza aiuto ed è stato portato al Centro Medico per essere valutato a titolo precauzionale. Lo staff medico ha stabilito che non c'era nulla che non andasse e gli è stato permesso di tornare in pista con la squadra". Il team Aston Martin rende omaggio al lavoro della FIA nei suoi continui sforzi per migliorare la sicurezza delle attuali vetture di Formula Uno", si legge nel comunicato.

Qualifiche, Singapore

01 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397