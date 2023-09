Max Verstappen: "Va a ser una carrera larga y dura".

Max Verstappen se quedó atascado en la Q2 en la clasificación del GP de Singapur y tiene que temer varias penalizaciones a la vez. La estrella de Red Bull Racing habló claro tras la persecución de tiempos y admitió: "No me esperaba esto.

Los problemas de Max Verstappen comenzaron en la primera sesión de entrenamientos libres. El líder del campeonato del mundo del equipo Red Bull Racing no conseguía arrancar y se quejó varias veces del manejo de su coche de empresa. El equipo campeón del mundo intentó por todos los medios solucionar los problemas en la noche del viernes al sábado.

En la tercera sesión de entrenamientos, Verstappen logró marcar la cuarta vuelta más rápida. Pero nuevos ajustes en la puesta a punto hicieron que el bicampeón lo pasara mal para mantener el coche en pista en la clasificación. Al final, incluso se quedó fuera de la Q3, aunque solo por siete milésimas.

No obstante, tras la prematura salida, Verstappen se mostró tan abierto como siempre: "Ya sabía que sería difícil conseguir la pole aquí. Pero no esperaba esto. Pero hemos estado luchando todo el fin de semana hasta ahora. El tercer entrenamiento no fue tan mal. Pero luego probamos algunas cosas más para la calificación y eso hizo que el coche volviera a ser inconducible."

"El coche se sentaba en las zonas de frenada fuerte y cada vez que frenaba tarde y fuerte, no tenía agarre en el eje delantero. Como expliqué por radio, fue una experiencia impactante porque incluso yendo más despacio derrapaba mucho", describió el piloto de 25 años.

El ganador de 47 Grandes Premios no tiene muchas esperanzas puestas en la carrera. Ni siquiera quiere hablar de posibilidades de podio. No se trata tanto de tener un buen coche de carreras. Es un poco como Mónaco, vas a por todas en la clasificación. Así que va a ser una carrera larga y dura, y espero que no tengamos demasiados periodos de coche de seguridad para que la carrera sea corta".

El hecho de que haya varias investigaciones en su contra, porque se sospecha que ha estorbado a algunos rivales, no le importa al holandés: "En realidad no importa si salgo 11º, 15º o desde el fondo de la parrilla. Para mí es mucho más importante entender por qué las cosas han ido tan mal. Eso es mucho más importante para mí que intentar sumar algunos puntos".

Clasificación, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14º Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397