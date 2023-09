Max Verstappen : "Ce sera une course longue et difficile".

Max Verstappen est resté bloqué en Q2 lors des qualifications du GP de Singapour et doit craindre plusieurs pénalités. La star de Red Bull Racing a parlé clairement après la course contre la montre et a avoué : "Je ne m'attendais pas à ça".

Les problèmes de Max Verstappen ont commencé dès la première séance d'essais libres. Le leader du championnat du monde de l'équipe Red Bull Racing n'a pas réussi à trouver son rythme de croisière et s'est plaint à plusieurs reprises du comportement de sa voiture officielle. L'équipe championne du monde s'est efforcée de résoudre ces problèmes dans la nuit de vendredi à samedi.

Lors de la troisième séance d'essais, Verstappen a réussi à réaliser le quatrième tour le plus rapide. Mais de nouveaux réglages ont fait que le double champion a eu du mal à maintenir la voiture sur la piste en qualifications. Au final, il a même manqué la Q3, mais pour sept millièmes seulement.

Pourtant, après cette sortie prématurée, Verstappen a déclaré avec sa franchise habituelle : "Je savais déjà que ce serait difficile de décrocher la pole ici. Mais je ne m'attendais pas à ça. Mais nous avons eu du mal tout au long du week-end. La troisième séance d'essais n'était pas trop mauvaise. Mais ensuite, nous avons essayé quelques choses de plus pour les qualifications et cela a rendu la voiture à nouveau impraticable".

"La voiture a touché le sol dans les zones de fort freinage et à chaque fois que je freinais tard et fort, je n'avais plus d'adhérence sur le train avant. Comme je l'ai déjà expliqué à la radio, c'était une expérience choquante, car même en roulant plus lentement, je glissais beaucoup", a décrit le pilote de 25 ans.

L'homme aux 47 victoires en GP ne se fait pas beaucoup d'illusions pour la course. Il ne veut même pas parler de chances de podium. Au lieu de cela, il déclare : "Ici, il ne s'agit pas tant d'avoir une bonne voiture de course. C'est un peu comme à Monaco, on mise tout sur les qualifications. Ce sera donc une course longue et difficile, et j'espère que nous n'aurons pas trop de phases de safety-car pour que la course soit courte".

Le fait que plusieurs enquêtes soient en cours à son encontre, car il est soupçonné d'avoir gêné certains adversaires, n'a pas d'importance pour le Néerlandais : "Que je parte de la 11e, de la 15e place ou du fond de la grille n'a pas vraiment d'importance. Pour moi, il est beaucoup plus important de comprendre pourquoi cela s'est si mal passé. C'est bien plus important pour moi que d'essayer de marquer quelques points".

Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397