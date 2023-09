Max Verstappen: "Sarà una gara lunga e difficile".

Max Verstappen è rimasto bloccato in Q2 nelle qualifiche del GP di Singapore e deve temere diverse penalità contemporaneamente. Il pilota della Red Bull Racing ha parlato apertamente dopo l'inseguimento del tempo e ha ammesso: "Non me l'aspettavo.

I problemi di Max Verstappen sono iniziati nella prima sessione di prove libere. Il leader del campionato del mondo del Red Bull Racing Team non è riuscito a partire e si è lamentato più volte della maneggevolezza della sua vettura aziendale. Il team campione del mondo ha cercato di risolvere i problemi nella notte tra venerdì e sabato.

Nella terza sessione di prove, Verstappen è riuscito a fare il quarto giro più veloce. Ma ulteriori aggiustamenti all'assetto hanno fatto sì che il due volte campione abbia avuto difficoltà a tenere la macchina in pista nelle qualifiche. Alla fine, ha persino mancato l'accesso alla Q3, anche se per soli sette millesimi.

Tuttavia, dopo l'uscita prematura, Verstappen è stato più aperto che mai: "Sapevo già che sarebbe stato difficile ottenere la pole qui. Ma non mi aspettavo questo. Finora abbiamo faticato per tutto il weekend. Le terze prove non sono andate male. Ma poi abbiamo provato altre cose per le qualifiche e questo ha reso la macchina di nuovo inguidabile".

"L'auto si è fermata nelle frenate più brusche e ogni volta che frenavo forte e tardi non avevo più aderenza sull'asse anteriore. Come ho spiegato alla radio, è stata un'esperienza scioccante perché anche quando andavo più piano scivolavo molto", ha raccontato il 25enne.

Il 47 volte vincitore del GP non ha grandi speranze per la gara. Non vuole nemmeno parlare di possibilità di podio. Invece, dice: "Non si tratta tanto di avere una buona macchina da corsa. È un po' come a Monaco, si va al massimo per le qualifiche. Quindi sarà una gara lunga e difficile e spero che non ci siano troppe safety car, così la gara sarà breve".

Il fatto che ci siano diverse indagini a suo carico, perché si sospetta che abbia ostacolato alcuni avversari, non ha importanza per l'olandese: "Non importa se parto dall'11°, dal 15° o dal fondo della griglia. Per me è molto più importante capire perché le cose sono andate così male. Per me è molto più importante che cercare di segnare qualche punto".

Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397