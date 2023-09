Christian Horner : "Nous allons nous battre jusqu'au bout".

L'équipe Red Bull Racing s'attendait à un week-end plus difficile à Singapour qu'à Monza, mais que Max Verstappen et Sergio Pérez rencontrent autant de problèmes lors des qualifications du 15e GP de la saison était tout de même surprenant, comme l'a avoué sans détour le champion, qui est resté bloqué en Q2 en tant que onzième et qui doit craindre une rétrogradation, car il est soupçonné d'avoir retardé plusieurs adversaires. Son coéquipier Sergio Pérez, qui avait remporté le GP de Singapour l'an dernier, n'a pas pu faire mieux que la 13e place.

Le directeur de l'équipe Christian Horner a déclaré devant la caméra de "Sky Sports F1" : "C'est très, très déroutant que nous ayons perdu autant de vitesse. La voiture n'a tout simplement pas réagi aux modifications que nous avons apportées aux réglages. Nous avions du sous-virage, du survirage et des problèmes de freinage. Nous avons tout essayé, mais rien n'a fonctionné".

"La voiture que nous avons ici en qualifications est fondamentalement la même que celle que nous avions à Monza et avant cela à Zandvoort", a affirmé le Britannique. "Nous avons déjà essayé et utilisé ces réglages, mais ils ne fonctionnent tout simplement pas sur ce circuit. Nous avons essayé de mettre les pneus dans la fenêtre de travail et c'était difficile pour les deux pilotes".

"Nous verrons comment cela se passera en course. Nous n'abandonnons pas et nous nous battrons jusqu'au bout. Mais c'est certainement très difficile de partir en dehors du top 10 sur un circuit où les dépassements sont presque impossibles", sait le pilote de 49 ans.

Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397