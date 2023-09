Christian Horner: "Lotteremo fino alla fine".

Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner ha ammesso dopo le qualifiche del GP di Singapore: "È molto confuso che abbiamo perso così tanto ritmo". Ma il team campione del mondo non vuole arrendersi.

Il team Red Bull Racing si aspettava un weekend più difficile a Singapore che a Monza, ma che Max Verstappen e Sergio Pérez incontrassero così tanti problemi nelle qualifiche del 15° GP della stagione è stata una sorpresa, come ha ammesso candidamente il campione, che è rimasto bloccato all'11° posto in Q2 e rischia una retrocessione perché sospettato di aver ostacolato diversi avversari. Il suo compagno di squadra Sergio Pérez, che aveva vinto il GP di Singapore dello scorso anno, non è andato oltre il 13° posto.

Il boss del team Christian Horner ha dichiarato a Sky Sports F1: "È molto, molto confuso che abbiamo perso così tanto ritmo. La macchina non ha risposto alle modifiche apportate all'assetto. Abbiamo avuto sottosterzo, sovrasterzo e problemi in frenata. Abbiamo provato di tutto, ma non ha funzionato nulla".

"La vettura che abbiamo qui in qualifica è fondamentalmente la stessa che avevamo a Monza e prima ancora a Zandvoort", ha affermato il britannico. "Abbiamo già provato e utilizzato questo assetto, ma su questo circuito non funziona. Abbiamo cercato di portare gli pneumatici nella finestra di lavoro e questo è stato difficile per entrambi i piloti".

"Vedremo come andrà in gara. Non ci arrendiamo e lotteremo fino alla fine. Ma è sicuramente molto difficile quando si parte fuori dalla top-10 su una pista dove sorpassare è quasi impossibile", ha dichiarato il 49enne.

Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397