Charles Leclerc (Ferrari/3º): "Ha sido inesperado".

La expresión de Charles Leclerc tras la calificación del GP de Singapur lo decía todo: pole regalada. El piloto de Ferrari: "No pensaba que seríamos tan rápidos aquí. Pero mi vuelta no fue perfecta".

Clasificación para la carrera nocturna de Singapur en el circuito de Marina Bay: Charles Leclerc, monegasco de 25 años, se coloca tercero en la parrilla, pero el piloto de Ferrari no parece muy satisfecho. Como en Monza, su compañero de establo Carlos Sainz es más rápido, y George Russell también le ha adelantado. Siete milésimas más rápido y los Tifosi habrían podido alegrarse de la primera fila de parrilla 1 totalmente roja desde Mónaco 2022.

El cinco veces ganador del GP ha recordado así su última sesión de entrenamientos: "Ha sido un trabajo duro, porque los neumáticos se sobrecalientan muy rápido aquí, incluso a una vuelta, tienes que tener mucho cuidado. Si eres demasiado agresivo en el primer sector, luego tienes que pagarlo en el tercero, cuando los rodillos ya se están degradando".

"No quiero desmerecer la actuación de Carlos y George, pero con una vuelta limpia podría haber sido más rápido. Aún así, estamos en una posición muy buena para la carrera. Sinceramente, no pensaba que seríamos tan rápidos aquí. Es aún más doloroso que no haya podido aprovechar esta oportunidad a la perfección".

¿Le preocupa al monegasco que Ferrari vuelva a ser víctima de un alto desgaste de los neumáticos en carrera? "Bueno, hasta ahora las cosas están yendo mejor de lo esperado también en ese aspecto. Eso alimenta la esperanza de que también podamos mostrar un buen rendimiento en el Gran Premio."





Clasificación, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14º Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397