Charles Leclerc (Ferrari/3e) : "C'était inattendu".

Qualifications pour la course de nuit de Singapour sur le circuit de Marina Bay : le Monégasque Charles Leclerc, 25 ans, s'empare de la troisième place sur la grille de départ, mais le pilote Ferrari n'a pas l'air très satisfait. Comme à Monza, son coéquipier Carlos Sainz est plus rapide et George Russell l'a devancé, mais il ne manque que 79 millièmes de seconde à Charles pour décrocher une troisième pole Singapour consécutive. Sept millièmes plus vite et les tifosi auraient pu se réjouir de la première ligne de départ tout en rouge depuis Monaco 2022.

Le quintuple vainqueur du GP revient ainsi sur sa dernière séance d'essais : "C'était un travail difficile parce que les pneus surchauffent très vite ici, même sur un tour, il faut faire très attention. Si tu es trop entreprenant dans le premier secteur, tu le paieras dans le troisième, quand les rouleaux se seront déjà dégradés".

"Je ne veux pas minimiser la performance de Carlos et George, mais j'aurais pu être plus rapide avec un tour propre. Néanmoins, nous sommes en très bonne position pour la course. Honnêtement, je ne pensais pas que nous serions aussi rapides ici. C'est d'autant plus dommage que je n'ai pas pu profiter parfaitement de cette opportunité".

Le Monégasque s'inquiète-t-il que Ferrari soit une fois de plus victime d'une forte usure des pneus en course ? "Eh bien, jusqu'à présent, les choses se passent mieux que prévu à cet égard également. Cela nourrit l'espoir que nous puissions également montrer une forte performance en Grand Prix".





Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397