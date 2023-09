Charles Leclerc (Ferrari/3°): "È stato inaspettato".

L'espressione di Charles Leclerc dopo le qualifiche del GP di Singapore dice tutto: pole regalata. Il pilota della Ferrari: "Non pensavo che saremmo stati così veloci qui. Ma il mio giro non è stato perfetto".

Qualifiche per la gara notturna di Singapore al Marina Bay Circuit: il 25enne monegasco Charles Leclerc conquista il terzo posto in griglia, ma il pilota della Ferrari non sembra molto soddisfatto. Come a Monza, il suo compagno di scuderia Carlos Sainz è più veloce, e anche George Russell gli è passato davanti. Sette millesimi più veloce e i Tifosi avrebbero potuto gioire per la prima fila 1 in griglia tutta rossa da Monaco 2022.

Il cinque volte vincitore del GP ha analizzato così l'ultima sessione di prove: "È stato un lavoro duro, perché qui le gomme si surriscaldano molto velocemente, anche in un solo giro, bisogna stare molto attenti. Se sei troppo aggressivo nel primo settore, poi ne paghi le conseguenze nel terzo, quando i rulli si stanno già degradando".

"Non voglio sminuire le prestazioni di Carlos e George, ma con un giro pulito avrei potuto essere più veloce. Siamo comunque in un'ottima posizione per la gara. Onestamente, non pensavo che saremmo stati così veloci qui. È ancora più doloroso che non sia riuscito a sfruttare perfettamente questa opportunità".

Il monegasco teme che la Ferrari sia ancora una volta vittima di un'elevata usura degli pneumatici in gara? "Beh, finora le cose stanno andando meglio del previsto anche da questo punto di vista. Questo alimenta la speranza di poter fare una buona prestazione anche nel Gran Premio".





Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397