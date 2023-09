Fred Vasseur (Ferrari): "Sainz desatado desde Monza".

Como en Monza, los tifosi pueden soñar: Carlos Sainz regaló a los fieles seguidores de Ferrari la pole position también en Singapur, en una pista en la que Ferrari siempre ha convencido en los entrenamientos finales: pole en la primera edición del GP en 2008 con Felipe Massa, más tarde con Fernando Alonso en 2010, Sebastian Vettel en 2015 y 2017, Charles Leclerc en 2019 y 2022 y ahora con Carlos Sainz en 2023.

Sin embargo: cinco poles en Singapur después Ferrari solo pudo convertirlas en victoria tres veces, en 2010 con Alonso y dos con Vettel (2015 y 2019). En 2019, no fue Leclerc quien ganó desde la pole para Ferrari, sino Vettel desde la 3ª posición de la parrilla.

Desde el 10 de julio de 2022 y la victoria de Leclerc en el Red Bull Ring, Ferrari espera su 243ª victoria en un GP. Ahora depende de Carlos Sainz o Charles Leclerc arreglarlo en Singapur, porque su mayor rival, Red Bull Racing, se enfrenta a una difícil tarea con las posiciones de parrilla en el centro del campo.

¿Cómo valora el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, las posibilidades de los italianos? El francés, de 55 años, se muestra sorprendido: "Aquí no es que hayamos hecho nada diferente de lo habitual. Los pilotos han hecho una carrera casi perfecta. Y eso al final marca la diferencia, porque al final se trata de milésimas de segundo, como vimos con George Russell y Lando Norris. Hemos tenido largos meses de duro trabajo y estamos empezando a obtener resultados."

"No me sorprende lo fuerte que ha pilotado Carlos Sainz aquí. Ha conducido como si estuviera desatado desde Monza. Aquí en Singapur, Carlos ha estado entre los mejores en todos los entrenamientos. Estoy encantado con cómo nos ha ido la clasificación".



Las estadísticas lo demuestran: El GP de Singapur ha sido ganado más veces que la media por pilotos de las dos primeras filas de la parrilla. Por supuesto, esto alimenta la esperanza de victoria entre los tifosi. Pero Vasseur dice: "No me gustan las estadísticas, estoy contento de cómo ha ido hoy. Pero es cierto: adelantar es especialmente difícil aquí en Singapur".



"Para convertir esta gran posición en una victoria, tenemos que hacerlo todo bien estratégicamente, con especial atención a la gestión de los neumáticos. No podemos ignorar ningún detalle y tenemos que explotar todas las debilidades de nuestros rivales."

Clasificación, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14º Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397