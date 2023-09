Fred Vasseur (Ferrari) : "Sainz déchaîné depuis Monza

Comme à Monza, les tifosi peuvent rêver : Carlos Sainz a également offert la pole position aux fidèles fans de Ferrari à Singapour, sur un circuit où Ferrari a toujours été convaincante lors des essais finaux - pole lors de la première édition du GP en 2008 avec Felipe Massa, plus tard avec Fernando Alonso en 2010, Sebastian Vettel en 2015 et 2017, Charles Leclerc en 2019 et 2022 et maintenant avec Carlos Sainz en 2023.

Toutefois, Ferrari n'a pu transformer cinq pôles de Singapour en victoire que trois fois par la suite, en 2010 avec Alonso et deux fois avec Vettel (2015 et 2019). En 2019, ce n'est pas Leclerc qui a remporté la victoire pour Ferrari depuis la pole, mais Vettel depuis la troisième place sur la grille.

Depuis le 10 juillet 2022 et la victoire de Leclerc sur le Red Bull Ring, Ferrari attend sa 243e victoire en GP. Carlos Sainz ou Charles Leclerc doivent maintenant y remédier à Singapour, car leur principal adversaire, Red Bull Racing, se trouve devant une tâche difficile avec des places en milieu de grille.

Comment le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur évalue-t-il les chances des Italiens ? Le Français de 55 ans s'étonne : "Ce n'est pas comme si nous avions fait quelque chose de différent ici. Les pilotes ont fait une performance presque parfaite. Et c'est ce qui fait la différence au final, car tout se joue à des millièmes de seconde, comme nous l'avons vu avec George Russell et Lando Norris. Nous avons de longs mois de travail acharné derrière nous et nous commençons à récolter les premiers résultats".

"Je ne suis pas surpris par la puissance de Carlos Sainz ici. Il roule comme s'il était déchaîné depuis Monza. Ici, à Singapour, Carlos a été parmi les meilleurs à chaque séance d'essais. Je suis très heureux de la façon dont les qualifications se sont déroulées pour nous".



Les statistiques le montrent : Le GP de Singapour a été remporté plus souvent que la moyenne par des pilotes des deux premières lignes de départ. Bien sûr, cela nourrit chez les tifosi l'espoir de la victoire. Mais Vasseur déclare : "Je ne suis pas un fan des statistiques, je suis simplement content de la manière dont cela s'est passé aujourd'hui. Mais il est vrai que les dépassements sont particulièrement difficiles ici à Singapour".



"Pour transformer cette excellente position de départ en victoire, nous devons tout faire correctement sur le plan stratégique, avec une attention particulière pour la gestion des pneus. Nous ne devons négliger aucun détail et exploiter chaque faiblesse de nos adversaires".

Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397