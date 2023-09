Fred Vasseur (Ferrari): "Sainz scatenato da Monza".

La Ferrari ha creato un'ottima posizione di partenza per il GP notturno di Singapore: Carlos Sainz in pole, Charles Leclerc in griglia 3. Il boss del team Fred Vasseur elogia Carlos Sainz.

Come a Monza, i tifosi possono sognare: Carlos Sainz ha regalato ai fedeli tifosi della Ferrari la pole position anche a Singapore, su una pista dove la Ferrari ha sempre convinto nelle prove finali - pole alla prima edizione del GP nel 2008 con Felipe Massa, poi con Fernando Alonso nel 2010, Sebastian Vettel nel 2015 e 2017, Charles Leclerc nel 2019 e 2022 e ora con Carlos Sainz nel 2023.

Tuttavia: cinque pole a Singapore più tardi la Ferrari è riuscita a convertirle in una vittoria solo tre volte, nel 2010 con Alonso e due volte con Vettel (2015 e 2019). Nel 2019, non è stato Leclerc a vincere dalla pole per la Ferrari, ma Vettel dalla terza posizione in griglia.

Dal 10 luglio 2022 e dalla vittoria di Leclerc al Red Bull Ring, la Ferrari è in attesa del suo 243° GP vinto. Ora tocca a Carlos Sainz o a Charles Leclerc risolvere il problema a Singapore, perché il suo più grande rivale, la Red Bull Racing, deve affrontare un compito difficile con le posizioni in griglia a centrocampo.

Come valuta il boss della Ferrari Fred Vasseur le possibilità degli italiani? Il 55enne francese è sorpreso: "Non è che qui abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito. I piloti hanno fatto una prestazione quasi perfetta. E questo fa la differenza, perché alla fine si tratta di millesimi di secondo, come abbiamo visto con George Russell e Lando Norris. Abbiamo avuto lunghi mesi di duro lavoro e stiamo iniziando a ottenere i risultati".

"Non sono sorpreso dalla forza con cui Carlos Sainz ha guidato qui. Da Monza in poi ha guidato come se fosse scatenato. Qui a Singapore, Carlos è stato tra i migliori in ogni prova. Sono al settimo cielo per come sono andate le qualifiche".



Le statistiche lo dimostrano: Il GP di Singapore è stato vinto più spesso della media da piloti provenienti dalle prime due file della griglia. Naturalmente, questo alimenta la speranza di vittoria dei tifosi. Ma Vasseur dice: "Non sono un fan delle statistiche, sono solo contento di come è andata oggi. Ma è vero: i sorpassi sono particolarmente difficili qui a Singapore".



"Per trasformare questa ottima posizione in una vittoria, dobbiamo fare tutto bene dal punto di vista strategico, con particolare attenzione alla gestione degli pneumatici. Non possiamo ignorare nessun dettaglio e dobbiamo sfruttare ogni punto debole dei nostri avversari".

Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397