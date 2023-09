Lewis Hamilton : "Ce serait super si George gagnait"

La star de Mercedes Lewis Hamilton a réalisé le cinquième tour le plus rapide lors des qualifications du GP de Singapour, Russell étant le deuxième plus rapide. Le septuple champion du monde souhaite la victoire à son coéquipier, comme il le souligne.

Les deux pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton ont pu se réjouir d'un résultat solide à l'issue des qualifications sur le circuit de Marina Bay Street. Le plus jeune des deux Britanniques s'est rapproché à 72 millièmes du temps de la pole de la star de Ferrari Carlos Sainz et s'est ainsi assuré une place sur la première ligne.

Le septuple champion du monde a eu beaucoup plus de mal, il lui a manqué une demi-seconde pour égaler le record de l'Espagnol. Hamilton s'est ainsi classé cinquième au classement des qualifications. Après la chasse aux temps, il a déclaré : "La voiture se sentait incroyablement bien vendredi et nous espérions qu'avec quelques changements, nous serions en mesure de défier les pilotes Ferrari".

"Nous avons fait quelques ajustements assez importants pendant la nuit, mais ils n'ont pas eu l'effet escompté et nous n'avons pas eu la vitesse nécessaire en qualifications", a ajouté le vainqueur de 103 GP, qui a également avoué : "C'est évidemment décevant, surtout parce que nous avions un super package ici et que George a réussi à se hisser sur la première ligne".

En même temps, Hamilton a affirmé : "Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons nous battre. J'espère que George prendra un bon départ et qu'il pourra mettre la pression sur Ferrari. Ce serait bien qu'il gagne. Pour ma part, je vais faire le maximum pour avancer et voir comment la course se déroule".

Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397