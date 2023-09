Lewis Hamilton: "Sarebbe fantastico se George vincesse".

I due piloti della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton sono stati soddisfatti di un ottimo risultato dopo le qualifiche al Marina Bay Street Circuit. Il più giovane dei due britannici si è fermato a 72 millesimi dal tempo della pole di Carlos Sainz, stella della Ferrari, per assicurarsi un posto in prima fila.

Il sette volte campione del mondo ha avuto molti più problemi, mancando il miglior tempo dello spagnolo di mezzo secondo. Di conseguenza, Hamilton si è classificato quinto nella classifica delle qualifiche. Dopo l'inseguimento del tempo, ha spiegato: "La macchina si sentiva incredibilmente bene venerdì e speravamo che con alcune modifiche saremmo stati in grado di sfidare i piloti della Ferrari".

"Abbiamo fatto delle modifiche piuttosto importanti durante la notte, ma non hanno avuto l'effetto desiderato e non abbiamo avuto la velocità che ci serviva in qualifica", ha aggiunto il 103 volte vincitore di un GP, che ha anche ammesso: "È deludente, naturalmente, soprattutto perché avevamo un ottimo pacchetto qui e George è arrivato in prima fila".

Allo stesso tempo Hamilton ha affermato: "Ma c'è molto da lottare. Spero che George possa fare una buona partenza e mettere sotto pressione la Ferrari. Sarebbe fantastico se vincesse. Da parte mia, farò il massimo per arrivare davanti e vedere come si sviluppa la gara".

Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397