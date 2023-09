Fernando Alonso (7º): "Será una carrera dura".

El impacto se oyó por todas partes cuando Lance Stroll salió disparado contra la barrera de la pista en su último intento de Q1 en la última curva del circuito urbano de Marina Bay. Su maltrecho Aston Martin de carreras salió despedido hacia la pista, la rueda izquierda salió volando y Lando Norris, que conducía detrás de él, tuvo suerte de esquivarlo.

El canadiense también tuvo suerte, ya que, a diferencia de su coche de empresa, resultó ileso. No obstante, se mostró molesto tras el abandono: "Estoy frustrado porque tenemos un gran reto que superar, tanto en boxes como en la pista. Apenas tuve agarre durante toda la clasificación. En mi último intento, mi vuelta de preparación no fue bien y también tuve que recurrir a la báscula".

Stroll describió así el accidente: "Después me quedé unos segundos por detrás de Pierre Gasly, y por supuesto eso no estaba planeado. Cuando vi que no había mejorado en ese intento, lo di todo en la última curva, sobrepasando el objetivo. A ver qué se puede salvar en la carrera".

Su compañero de equipo Fernando Alonso logró pasar a la Q3, marcando la séptima vuelta más rápida. El bicampeón del mundo declaró primero: "Me alegra ver que Lance está bien". Y después subrayó: "Mi vuelta en el tercer segmento de clasificación fue buena y no creo que hubiera sido posible más. Le dije al equipo por radio que habría sido difícil mejorar ese tiempo aunque hubiera estado dando vueltas toda la noche".

"En la tercera sesión libre nos costó un poco: no éramos muy competitivos, así que cambiamos algunas cosas en el coche y lo mejoramos para la calificación. Pero no fue suficiente para luchar delante", añadió el asturiano.

De cara al 15º GP de la temporada, Alonso también dijo: "Nos espera a todos un GP largo e interesante. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Pero tenemos que ser realistas: Hay muchos coches rápidos delante de nosotros, y empezaremos más o menos donde tenemos que empezar, dado el equilibrio de fuerzas. Intentaré remontar algunos puestos, pero va a ser una carrera dura".

Clasificación, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14º Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397