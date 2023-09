Fernando Alonso (7e) : "Ce sera une course difficile".

L'impact s'est fait entendre loin à la ronde lorsque Lance Stroll a percuté les limites de la piste lors de sa dernière tentative de Q1 dans le dernier virage du circuit de Marina Bay Street. Sa monoplace Aston Martin fortement endommagée a été projetée en arrière sur la piste, la roue gauche s'est envolée et Lando Norris, qui roulait derrière lui, a heureusement pu l'éviter.

Le Canadien a également eu de la chance, car contrairement à sa voiture officielle, il n'a pas été blessé. Il s'est néanmoins énervé après son abandon : "Je suis frustré parce que nous avons un gros défi à relever, aussi bien dans le box que sur la piste. Je n'ai pratiquement pas eu d'adhérence pendant toute la séance de qualification. Lors de ma dernière tentative, mon tour de préparation n'a pas été optimal et j'ai également dû tourner vers la balance".

Stroll a décrit le déroulement de l'accident de la manière suivante : "Ensuite, je me suis retrouvé quelques secondes derrière Pierre Gasly, et ce n'était évidemment pas prévu. Quand j'ai vu que je ne m'étais pas amélioré dans cette tentative, j'ai tout donné dans le dernier virage, et j'ai dépassé l'objectif. Nous verrons ce qui peut être sauvé en course".

Son coéquipier Fernando Alonso s'est rendu jusqu'en Q3, où il a réalisé le septième tour le plus rapide. Le double champion du monde a d'abord déclaré : "Je suis content de voir que Lance va bien". Puis il a souligné : "Mon tour dans le troisième segment des qualifications était bon et je ne pense pas qu'il aurait été possible de faire mieux. J'ai dit à l'équipe par radio qu'il aurait été difficile d'améliorer ce temps au tour, même si j'avais roulé toute la nuit !"

"Lors de la troisième séance d'essais, nous avons eu un peu de mal : nous n'étions pas très compétitifs, nous avons donc changé quelques éléments sur la voiture et l'avons améliorée pour les qualifications. Mais ce n'était pas tout à fait suffisant pour se battre devant", a ajouté l'Asturien.

En vue du 15e GP de la saison, Alonso a également déclaré : "Un GP long et intéressant nous attend tous. Nous devons saisir toutes les opportunités qui se présentent. Mais nous devons rester réalistes : Il y a beaucoup de voitures rapides devant nous et nous partons à peu près d'où nous devons partir, compte tenu du rapport de force. Je vais essayer de gagner quelques places, mais ce sera une course difficile".

Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397