Fernando Alonso (7°): "Sarà una gara difficile".

L'impatto è stato udito in lungo e in largo quando Lance Stroll è finito contro la barriera della pista nel suo ultimo tentativo di Q1 all'ultima curva del Marina Bay Street Circuit. La sua Aston Martin, gravemente danneggiata, è stata ributtata in pista, la ruota sinistra è volata via e Lando Norris, che guidava dietro di lui, è stato fortunato ad evitarla.

Anche il canadese è stato fortunato, perché, a differenza della sua auto aziendale, è rimasto illeso. Tuttavia, dopo il ritiro si è mostrato irritato: "Sono frustrato perché abbiamo una grande sfida da superare, sia ai box che in pista. Non ho avuto quasi nessuna aderenza durante le qualifiche. Nell'ultimo tentativo, il mio giro di preparazione non è andato bene e ho dovuto ricorrere anche alle bilance".

Stroll ha descritto così l'incidente: "Dopo di che mi sono trovato a pochi secondi da Pierre Gasly, e ovviamente non era previsto. Quando ho visto che non avevo migliorato il tentativo, ho dato il massimo nell'ultima curva, superando l'obiettivo. Vediamo cosa si può recuperare in gara".

Il suo compagno di squadra Fernando Alonso è riuscito ad accedere alla Q3, facendo registrare il settimo giro più veloce. Il due volte campione del mondo ha dichiarato: "Sono contento di vedere che Lance sta bene". Poi ha sottolineato: "Il mio giro nel terzo segmento di qualifica è stato buono e non credo che sarebbe stato possibile fare di più. Ho detto al team via radio che sarebbe stato difficile migliorare quel tempo sul giro anche se avessi girato tutta la notte!".

"Nelle terze prove abbiamo faticato un po': non eravamo molto competitivi, quindi abbiamo cambiato alcune cose sulla vettura e l'abbiamo migliorata per le qualifiche. Ma non era abbastanza per lottare davanti", ha aggiunto l'asturiano.

Guardando al 15° GP della stagione, Alonso ha anche detto: "Ci aspetta un GP lungo e interessante. Dobbiamo cogliere ogni occasione che ci si presenta. Ma dobbiamo essere realistici: Davanti a noi ci sono molte auto veloci, e partiremo più o meno da dove dobbiamo partire, visto l'equilibrio di potenza. Cercherò di recuperare qualche posizione, ma sarà una gara difficile".

Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397