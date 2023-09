Billetterie en direct du GP de Singapour : La série Verstappen touche à sa fin

La situation de départ pour Red Bull Racing, Max Verstappen et Sergio Pérez, vainqueur à Singapour l'année dernière, est délicate : seulement 11e (Max) et 13e (Sergio) sur la grille de départ du périlleux circuit de Marina Bay, les dépassements sont difficiles sur le circuit en ligne, le Néerlandais et le Mexicain ont eu des problèmes de réglage lors des essais.

Il est fort possible que les superbes séries de Red Bull Racing (qui a remporté jusqu'à présent les 14 courses de la saison) et de Max Verstappen (dix victoires consécutives en GP) prennent fin à Singapour.

Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de l'action à Singapour grâce à notre live-ticker.