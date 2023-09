Le GP de Singapour à la télévision : Lance Stroll hors course après un crash

Le Grand Prix de Singapour se déroulera avec 19 voitures : Après son vilain crash lors des essais finaux, le Canadien Lance Stoll ne participera pas à la course.

Le directeur de l'équipe Aston Martin, Mike Krack, a déclaré : "Samedi, nous étions soulagés que Lance ait pu sortir apparemment indemne de l'accident qui semblait grave".

"Cependant, il apparaît aujourd'hui qu'il souffre des séquelles de l'accident. Pour cette raison, nous avons décidé qu'il ne participerait pas au Grand Prix de Singapour".

"Pour nous, l'essentiel est que Lance se remette rapidement et soit complètement rétabli pour le week-end prochain au Japon".



Selon le règlement, seuls ceux qui étaient en piste lors des qualifications peuvent participer à la course. Aston Martin ne peut donc pas remplacer Stroll pour la course.



Ferrari s'est mise dans les meilleures conditions pour le GP de nuit de Singapour : Pole position pour Carlos Sainz, 3e place sur la grille pour Charles Leclerc. Cela fait 434 jours que l'écurie la plus célèbre du monde n'a pas remporté de Grand Prix - à l'époque, le Monégasque Leclerc s'était imposé sur le Red Bull Ring, le 10 juillet 2022.



Mais Sainz et Leclerc aborderont la course avec un sentiment de malaise, et ce pour trois raisons. Premièrement, le duo Ferrari a été moins rapide lors des essais d'endurance que Fernando Alonso (Aston Martin) et les pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton.



Deuxièmement, l'usure des pneus est plus importante chez Ferrari que chez Mercedes et Aston Martin.



Et troisièmement, Ferrari s'est régulièrement fait remarquer ces derniers mois par des ratés dans sa stratégie de course. C'est justement dans le GP de Singapour, souvent turbulent, qu'il faut faire preuve de flexibilité et d'intelligence.



Nous vous tiendrons au courant à partir de 13h20 avec notre live-ticker pour savoir si Carlos Sainz remportera son deuxième GP ou si Leclerc en remportera un sixième. Nous avons également résumé pour vous les principales dates de diffusion de Sky, ServusTV, ORF et SRF.





Qualifications, Singapour

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397 *.

* retiré de la course



Le GP de Singapour à la télévision

Dimanche 17 septembre

10h15 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

11h45 : Sky Sport F1 - George Russell - The Lie Detector Test

12h00 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... (Mick Schumacher)

12h00 : ServusTV - Rapports préliminaires du GP de Singapour

12.30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du GP de Singapour

13h20 : SRF 2 - Début de la couverture du GP de Singapour

14h00 : ServusTV - Début de la couverture du GP de Singapour

14.00 heures : Grand Prix de Singapour

15h40 : ServusTV - Analyse du GP de Singapour

15h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

16h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

17h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

17h00 : ORF 1 - Highlights du GP de Singapour

17h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

18h20 : ORF 1 - Motorhome

19h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP d'Italie

19h45 : Sky Sport F1 - Always a Racer ! Timo Glock et son aventure en Porsche Supercup

20h15 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

23h15 : Sky Sport F1 - Course compacte