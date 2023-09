Il GP di Singapore in TV: Lance Stroll fuori dopo un incidente

Il Gran Premio di Singapore si svolgerà con 19 vetture: Dopo il brutto incidente nelle prove finali, il canadese Lance Stoll non parteciperà alla gara.

Mike Krack, capo del team Aston Martin: "Sabato siamo stati molto sollevati dal fatto che Lance sia riuscito a uscire apparentemente illeso dopo quello che sembrava un brutto incidente".

"Tuttavia, oggi sembra che stia soffrendo per i postumi dell'incidente. Per questo motivo, abbiamo deciso che non parteciperà al Gran Premio di Singapore".

"Per noi, l'obiettivo è che Lance recuperi rapidamente e sia di nuovo completamente in forma il prossimo fine settimana in Giappone".



Secondo il regolamento, solo chi è sceso in pista nelle qualifiche può prendere parte alla gara. Quindi la Aston Martin non può sostituire Stroll per la gara.



La Ferrari ha creato la migliore posizione di partenza per il GP notturno di Singapore: Pole position per Carlos Sainz, griglia di partenza 3 per Charles Leclerc. La scuderia più famosa del mondo non vince un gran premio da 434 giorni, da quando il monegasco Leclerc vinse al Red Bull Ring, il 10 luglio 2022.



Ma Sainz e Leclerc arriveranno alla gara con una sensazione di disagio, per tre motivi. In primo luogo, il duo Ferrari è stato meno veloce nelle prove di durata rispetto a Fernando Alonso (Aston Martin) e ai piloti Mercedes George Russell e Lewis Hamilton.



In secondo luogo, l'usura degli pneumatici è più elevata per la Ferrari che per Mercedes e Aston Martin.



In terzo luogo, la Ferrari ha ripetutamente attirato l'attenzione negli ultimi mesi a causa di errori nella sua strategia di gara. Soprattutto nel GP di Singapore, spesso turbolento, sono richieste flessibilità e intelligenza.



Se Carlos Sainz otterrà il suo secondo trionfo in un GP o Leclerc il suo sesto, vi terremo aggiornati con il nostro live ticker dalle 13.20 di oggi. Abbiamo anche riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, ORF e SRF.





Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397

* ritirato dalla gara



Il GP di Singapore in TV

Domenica 17 settembre

10.15: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

11.45: Sky Sport F1 - George Russell - La macchina della verità

12.00: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra... (Mick Schumacher)

12.00: ServusTV - Le cronache preliminari del GP di Singapore

12.30: Sky Sport F1 - Le anticipazioni sul GP di Singapore

13.20: SRF 2 - Inizio copertura GP di Singapore

14.00: ServusTV - Inizio copertura GP di Singapore

14.00: Gran Premio di Singapore

15.40: ServusTV - Analisi GP di Singapore

15.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

16.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

17.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

17.00: ORF 1 - Highlights GP Singapore

17.30: Sky Sport F1 - Replay della gara

18.20: ORF 1 - Motorhome

19.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Italia

19.45: Sky Sport F1 - Sempre in gara! Timo Glock e la sua avventura nella Porsche Supercup

20.15: Sky Sport F1 - Ripetizione della gara

23.15: Sky Sport F1 - Gara compatta