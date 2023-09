Lewis Hamilton (Mercedes) : Pas de victoire depuis 651 jours

Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021 sur le difficile circuit de Djeddah : le 5 décembre 2021, Lewis Hamilton, star de Mercedes, a remporté pour la dernière fois un Grand Prix. Le 17 septembre 2023, au départ du GP de nuit de Singapour, cela fera 651 jours.

Pour la première fois de sa carrière, Lewis Hamilton n'a remporté aucune course en 2022. Dans le paddock du circuit de Marina Bay à Singapour, le vainqueur de 103 GP évoque cette période de disette et la perception des fans : "Je pense que beaucoup de gens ne pensent qu'à nos années de victoire. Mais les gens oublient que chez McLaren aussi, il y a eu des périodes où nous n'étions pas aussi compétitifs".

"Lorsque l'on est confronté à des obstacles et que l'on doit les surmonter d'une manière ou d'une autre, on apprend davantage en tant qu'équipe que lorsque tout se passe bien".

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a qualifié la Mercedes W14 de "sac à merveilles". Le septuple champion du monde Lewis Hamilton ajoute : "C'est aussi difficile que l'année dernière d'arriver à la meilleure fenêtre de travail avec la voiture. Mais nous y parvenons plus régulièrement cette saison qu'en 2022".

Lorsque Mercedes dominait, Hamilton semblait voler de victoire en victoire avec une aisance ludique. Doit-il aujourd'hui travailler plus dur avec une voiture difficile ? "Je pense plutôt qu'avec le temps, j'ai compris comment gérer plus efficacement mon énergie et mon temps".



"L'an dernier, il a été intéressant pour nous de constater le déroulement des événements : Ok, nous avons pris les mauvaises décisions concernant la voiture, comment pouvons-nous maintenant corriger cela ? La communication interne s'est massivement améliorée grâce à ces difficultés".



A Singapour, Mercedes fait une très solide impression : George Russell est passé à un cheveu de sa deuxième pole position après Hongrie 2022 et partira de la première ligne derrière Carlos Sainz. Lewis Hamilton s'élancera de la 5e place sur la grille.



Les chances d'une victoire de Mercedes sont bonnes : lors des essais d'endurance, Russell et Hamilton n'ont pas été les plus rapides (c'était Fernando Alonso dans l'Aston Martin), mais c'est chez Mercedes que l'usure des pneus a été la plus faible. Et cela peut faire la différence en Grand Prix.



Pour George Russell, un triomphe serait sa deuxième victoire après le GP de São Paulo en 2022. Pour Lewis Hamilton, la 104e victoire en GP serait aussi sa cinquième à Singapour après 2009, 2014, 2017 et 2018.





Voici comment ils se lancent dans la course

01. Carlos Sainz (E), Ferrari

02. George Russell (GB), Mercedes

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari

04. Lando Norris (GB), McLaren

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

06. Kevin Magnussen (DK), Haas

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin

08. Esteban Ocon (F), Alpine

09. Nico Hülkenberg (D), Haas

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

12. Pierre Gasly (F), Alpine

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

14. Alex Albon (T), Williams

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren

18. Logan Sargeant (USA), Williams

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

Retiré de la course :

Lance Stroll (CDN), Aston Martin (pas en forme après l'accident de samedi)