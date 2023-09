Lewis Hamilton (Mercedes): 651 giorni senza vittoria

Gran Premio dell'Arabia Saudita 2021 sul difficile circuito cittadino di Jeddah: il 5 dicembre 2021, la stella della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto un Gran Premio per l'ultima volta e il 17 settembre 2023, alla partenza del GP notturno di Singapore, saranno passati 651 giorni.

Per la prima volta nella sua carriera, Lewis Hamilton non ha vinto nemmeno una gara nel 2022. Nel paddock del Marina Bay Circuit di Singapore, il 103 volte vincitore di un GP parla della siccità e della percezione dei tifosi: "Penso che molte persone pensino solo agli anni in cui abbiamo vinto. Ma la gente dimentica che anche alla McLaren ci sono stati periodi in cui non eravamo così competitivi".

"Quando ti trovi di fronte a degli ostacoli e devi superarli in qualche modo, impari di più come squadra rispetto a quando le cose vanno bene".

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha descritto la Mercedes W14 come un pacchetto a sorpresa. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha aggiunto: "È difficile come l'anno scorso entrare nella migliore finestra di lavoro con la macchina. Ma in questa stagione ci stiamo riuscendo con maggiore regolarità rispetto al 2022".

Quando la Mercedes dominava, Hamilton sembrava volare da una vittoria all'altra con facilità. Dovrà lavorare di più oggi con una macchina difficile? "Penso piuttosto che con il tempo ho capito come essere più efficiente con le mie energie e il mio tempo".



"L'anno scorso è stato un processo interessante per noi: 'Ok, abbiamo preso le decisioni sbagliate sulla macchina, ora come possiamo correggerle? La comunicazione interna è migliorata enormemente grazie a queste difficoltà".



La Mercedes sta facendo un'ottima impressione a Singapore, con George Russell che è arrivato a un soffio dalla sua seconda pole position dall'Ungheria 2022, e partirà dalla prima fila dietro a Carlos Sainz. Lewis Hamilton partirà dalla quinta posizione in griglia.



Le possibilità di vittoria della Mercedes sono buone: nelle prove di durata Russell e Hamilton non sono stati i più veloci (lo è stato Fernando Alonso con l'Aston Martin), ma la Mercedes ha avuto il minor consumo di pneumatici. E questo può fare la differenza nel Gran Premio.



Per George Russell, un trionfo sarebbe la seconda vittoria dopo il GP di San Paolo del 2022, per Lewis Hamilton, la vittoria del 104° GP sarebbe anche la quinta a Singapore dopo quelle del 2009, 2014, 2017 e 2018.





Ecco come iniziano la gara

01 Carlos Sainz (E), Ferrari

02 George Russell (GB), Mercedes

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari

04 - Lando Norris (GB), McLaren

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

06 Kevin Magnussen (DK), Haas

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin

08 - Esteban Ocon (F), Alpine

09 Nico Hülkenberg (D), Haas

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

12° Pierre Gasly (F), Alpine

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

14° Alex Albon (T), Williams

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren

18° Logan Sargeant (USA), Williams

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

Ritirati dalla gara:

Lance Stroll (CDN), Aston Martin (non in forma dopo l'incidente di sabato).