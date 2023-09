Toto Wolff : "Nous avons un avantage potentiel".

La différence de performance entre les deux pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton lors des essais finaux de Singapour est claire : plus de quatre dixièmes séparaient le duo. Russell a pris l'avantage, comme à Zandvoort et à Monza. Avec seulement 72 millièmes de retard, le pilote de 25 ans s'est rapproché du temps de la pole de Carlos Sainz.

Il pourra aborder le GP sur le circuit en partant de la deuxième place sur la première ligne. Son coéquipier Hamilton est resté une demi-seconde plus lent que le poleman espagnol et doit partir de la cinquième place sur la grille. Mais même avec cela, Toto Wolff est satisfait.

Le chef de l'équipe d'usine de la marque à l'étoile déclare : "Lewis a eu plus de mal avec la voiture, mais nous avons toujours deux voitures dans le top 5, donc la course promet d'être passionnante". Wolff a également averti : "En ce qui concerne nos attentes pour le GP, nous devons rester modestes et faire notre travail".

"J'espère que ce ne sera pas une simple course à un seul arrêt au soleil couchant - et nous avons un avantage potentiel avec le deuxième train de pneus médiums que nous avons économisé, qu'aucune autre équipe n'a. Je pense donc que tout est possible. La météo peut aussi jouer un rôle. Nous allons vivre une soirée passionnante", assure le pilote de 51 ans.

Wolff explique le fait que Russell ait triomphé pour la troisième fois consécutive dans le duel des qualifications contre Hamilton de la manière suivante : "Je pense que parfois, il faut simplifier les choses. Et c'est ce qu'il a fait, il n'essaie plus de trouver lui-même la solution, il dit ce dont il a besoin et ce que fait la voiture, et les ingénieurs s'en occupent".

Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397