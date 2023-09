Toto Wolff: "Hanno un potenziale vantaggio".

Il capo del team Mercedes Toto Wolff è soddisfatto del secondo posto di George Russell dopo le qualifiche a Singapore. Il viennese spiega perché le cose stanno andando così bene per il giovane britannico in questo momento.

La differenza di prestazioni tra i due piloti Mercedes George Russell e Lewis Hamilton nelle prove finali di Singapore è evidente: i due sono stati separati da più di quattro decimi. Come a Zandvoort e a Monza, Russell aveva il naso davanti. Con un ritardo di soli 72 millesimi, il 25enne si è avvicinato al tempo della pole di Carlos Sainz.

Potrebbe affrontare il GP sul circuito cittadino dalla seconda posizione in prima fila. Il suo compagno di squadra Hamilton è stato mezzo secondo più lento dello spagnolo autore della pole e dovrà partire dalla quinta posizione. Ma anche in questo caso, Toto Wolff è soddisfatto.

Il boss del team works del marchio della stella dice: "Lewis ha faticato di più con la macchina, ma abbiamo ancora due vetture nella top five, quindi la gara si preannuncia emozionante". Wolff ha anche ammonito: "In termini di aspettative per il GP, dobbiamo rimanere umili e fare il nostro lavoro".

"Spero che non sia facile guidare verso il tramonto con una sola sosta - e abbiamo un potenziale vantaggio con il secondo set di gomme medie che abbiamo risparmiato, che nessun altro team ha. Quindi penso che tutto sia possibile. Anche il meteo può giocare un ruolo importante. Ci aspetta una serata emozionante", è sicuro il 51enne.

Il fatto che Russell abbia trionfato per la terza volta consecutiva nel duello delle qualifiche contro Hamilton viene spiegato così da Wolff: "Penso che a volte si debbano semplificare le cose. Ed è quello che ha fatto lui, non cerca più di trovare la soluzione da solo, dice quello di cui ha bisogno e quello che fa la macchina, e gli ingegneri se ne occupano".

Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397