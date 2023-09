Nico Hülkenberg : "Une agréable surprise".

Nico Hülkenberg a pu se réjouir, avec son coéquipier de Haas, de son entrée en Q3 à Singapour. L'Allemand a salué la performance de son coéquipier d'écurie et reste prudent en vue de la course.

"C'est un résultat très fort pour l'équipe d'avoir les deux voitures en Q3. Je ne pense pas que nous nous attendions à cela", a déclaré Nico Hülkenberg après la séance de qualification sur le circuit de Marina Bay Street à Singapour. Le pilote Haas a finalement réalisé le neuvième tour le plus rapide, son coéquipier Kevin Magnussen s'est même qualifié pour la sixième place sur la grille.

Le Danois s'est vu félicité par l'Allemand : "Notre voiture a bien fonctionné tout le week-end. Le caractère à basse vitesse de cette piste convient mieux à notre voiture que beaucoup d'autres circuits. Et nous savons que nous pouvons obtenir de bons résultats sur un tour en pneus tendres. Je pense que nous l'avons bien fait aujourd'hui, surtout Kevin, je dois vraiment dire que je respecte sa performance, il était vraiment là cette fois et a enchaîné les tours".

L'effort était grand, comme le confirme Hülkenberg : "Bien sûr, on le sent, il fait chaud, mais la tâche principale n'arrive que dimanche. La qualification a tout de même été très intense, elle a duré très longtemps, avec le drapeau rouge, nous avons dû rester un certain temps dans la voiture chaude. J'ai perdu beaucoup de liquide, mais je vais d'abord aller dans le bidon de glace", a-t-il raconté à nos collègues de "Sky".

En vue de la course, l'actuel quatorzième du championnat du monde reste néanmoins prudent : "C'est une agréable surprise et nous allons savourer le résultat, indépendamment de ce qui se passera demain". Interrogé, il a fait signe que "le mieux est de ne rien dire et de se laisser surprendre".

Qualifications, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397