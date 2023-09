Nico Hülkenberg: "Una piacevole sorpresa".

"È un risultato molto forte per la squadra avere entrambe le vetture in Q3. Non credo che ce lo aspettassimo", ha dichiarato Nico Hülkenberg dopo le qualifiche sul Marina Bay Street Circuit di Singapore. Alla fine, il pilota della Haas ha fatto registrare il nono giro più veloce, mentre il suo compagno di squadra Kevin Magnussen si è qualificato addirittura per il sesto posto sulla griglia.

Il danese ha ricevuto grandi elogi dal tedesco: "La nostra macchina ha funzionato abbastanza bene qui per tutto il fine settimana. Il carattere a bassa velocità di questa pista si adatta alla nostra auto meglio di molte altre piste. E sappiamo che possiamo ottenere molto da un giro con le gomme morbide. Credo che oggi abbiamo fatto un buon lavoro in questo senso, soprattutto Kevin, devo dire, con tutto il rispetto per la sua prestazione, che questa volta era davvero al massimo e ha fatto un giro dopo l'altro".

Lo sforzo è stato grande, come conferma Hülkenberg: "Naturalmente si sente, è caldo, ma il compito principale arriva domenica. Ma le qualifiche sono state comunque molto intense, ci è voluto molto tempo, a causa della bandiera rossa siamo dovuti rimanere nella macchina calda per un po' di tempo. Ho perso molti liquidi, ma ora vado nel secchiello del ghiaccio", ha detto ai colleghi di Sky.

Guardando alla gara, l'attuale quattordicesimo pilota del WRC rimane comunque cauto: "È una piacevole sorpresa e ci godremo il risultato, indipendentemente da quello che succederà domani". Quando gli è stato chiesto, ha fatto finta di niente: "È meglio che non dica nulla e che mi lasci sorprendere".

Qualifiche, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397