GP de Singapour : Carlos Sainz s'impose, Verstappen marque des points

La star de Ferrari Carlos Sainz a tout fait correctement lors du GP de Singapour et a remporté sa première victoire de la saison en partant de la pole. Avec lui, Lando Norris et Lewis Hamilton ont pu monter sur le podium. Max Verstappen a terminé cinquième.

Les stars du GP ont pu débuter le Grand Prix de Singapour par une température extérieure de 29,8 degrés Celsius et une température de piste de 37,2 degrés, et le poleman Carlos Sainz s'en est bien sorti. L'Espagnol a pris la tête, suivi par son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc, qui a dépassé George Russell, tout comme Lewis Hamilton, qui a coupé au deuxième virage.

Le Britannique a ensuite laissé passer son coéquipier, mais Lando Norris en a fait les frais, car il a perdu une position à cause du choix de ligne du septuple champion du monde. Il s'est donc plaint à la radio et les régulateurs ont annoncé une enquête. Ils ont conclu qu'une enquête plus approfondie n'était pas nécessaire, notamment parce que Hamilton avait laissé passer Norris.

A ce moment-là, Yuki Tsunoda n'était plus en course, il s'est trop approché de la voiture de Sergio Pérez dans la cohue du départ et a dû arrêter sa GP. Une panne du système de refroidissement et une crevaison ont été à l'origine de cette sortie prématurée. Seul Lance Stroll a connu une situation encore pire, puisqu'il n'a pas pris le départ de la course après son terrible crash lors des qualifications.

Tout s'est mieux passé pour Max Verstappen, qui a dû partir de la 11e place sur la grille de départ après des qualifications ratées et qui a dépassé Liam Lawson et Nico Hülkenberg. Le Néerlandais s'est ensuite retrouvé coincé derrière la voiture de Kevin Magnussen. Il a dépassé le Danois au sixième tour de course et a ensuite eu Esteban Ocon dans sa ligne de mire. Le Français, qui était en septième position, fête aujourd'hui son 27e anniversaire.

Le premier à rentrer au stand était Guanyu Zhou, le Chinois est passé aux pneus durs et a ensuite été le seul à avoir la voie libre. Le reste du peloton est resté groupé. Au 19e tour, Logan Sargeant a terminé dans le mur au huitième virage. L'Américain a pu continuer à rouler, mais il traînait son aileron avant arraché lorsqu'il est rentré au stand.

Max Verstappen se fait distancer

La direction de course a envoyé la voiture de sécurité sur la piste et, à l'exception de Verstappen, Pérez et Valtteri Bottas, tous ont tourné vers le stand. Alonso s'est trompé de direction et s'est retrouvé dans le collimateur des régulateurs. Zhou était le seul à rouler avec les pneus médiums après la voiture de sécurité, tous les autres avaient repris la course avec le mélange dur ou étaient passés aux pneus blancs.

Dès que la voiture de sécurité a quitté la piste, le suspense a repris. Alonso a écopé d'une pénalité de 5 secondes, Verstappen a perdu une place parce que Russell est passé avec des pneus nettement plus frais. Plus loin, Hamilton s'est emparé de la cinquième position de Pérez grâce à une folle chevauchée sur les bordures. Peu après, Verstappen a également dû s'avouer vaincu par Norris. Au 27e tour, Hamilton a lui aussi dépassé le champion en titre, et un tour plus tard, le double champion a perdu la cinquième position au profit de Leclerc.

Gasly et Magnussen se sont livrés à une lutte acharnée pour la dernière place dans les points, le Danois étant averti pour avoir poussé son adversaire hors de la piste. Le Français s'est vengé un peu plus tard dans le septième virage et les régulateurs ont regardé la scène d'un peu plus près. Plus loin devant, Fernando Alonso et Pérez se sont livrés un duel si long qu'Ocon a pu s'en mêler. Pérez a défendu sa septième position avec véhémence et Ocon a profité de l'occasion pour dépasser Alonso.

Au 39e tour, Ocon a réussi là où Alonso avait échoué auparavant, il a dépassé Pérez pour prendre la 7e place. Peu après, le Mexicain est rentré au stand, ce qui l'a relégué en queue de peloton. A peine avait-il été évacué que Verstappen était lui aussi prié de rentrer au stand. Au 40e tour, le Néerlandais s'est fait remettre des pneus mi-durs et est revenu en piste en 15e position.

Le suspense a repris lorsqu'Ocon s'est arrêté au deuxième virage au 43e tour, le Français a ainsi déclenché une phase de safety-car virtuelle, que les deux pilotes Mercedes ont mise à profit pour effectuer un double arrêt. Alonso a également tourné au stand et parce qu'il a fallu un temps inhabituellement long pour que les quatre roues soient à nouveau sur la voiture. La pause forcée de 25,8 secondes a fait sortir l'Espagnol des points. Peu après, il a également effectué un tête-à-queue au virage 14.

Onze tours avant le drapeau à damier, Verstappen a dépassé la recrue d'AlphaTauri, Liam Lawson, et s'est retrouvé en huitième position. Dans les derniers tours, les spectateurs ont également assisté à de nombreux dépassements. Russell et Hamilton, par exemple, ont dépassé Leclerc. Sainz s'est retrouvé sous forte pression dans les derniers tours, mais quatre tours avant le drapeau à damier, les drapeaux jaunes ont été brièvement agités - Pérez et Albon s'étaient apparemment trop rapprochés. Les régulateurs ont annoncé qu'ils allaient enquêter sur la scène. Un peu plus tard, le Mexicain s'est également approché de trop près de Lawson et les régulateurs ont également réagi.

Dans le dernier tour de course, Russell a terminé dans le mur et Sainz a remporté la victoire devant Norris et Hamilton. Leclerc, Verstappen, Gasly, Piastri, Pérez, Lawson et Magnussen ont complété le top 10, tandis qu'Albon, Zhou, Hülkenberg, Sargeant et Alonso ont franchi la ligne d'arrivée, mais sont repartis bredouilles.

"Cela me semble incroyable ! Je veux remercier tout le monde dans l'équipe Ferrari qui a contribué à renverser la vapeur dans cette saison qui a commencé difficilement et qui a permis cette victoire. Nous avons fait tout ce que nous devions faire et je suis sûr que tout le monde chez Ferrari et toute l'Italie sont fiers aujourd'hui", s'est enthousiasmé le vainqueur.

Norris a remercié son ancien coéquipier qui a franchi la ligne d'arrivée devant lui et qui a ralenti spécialement dans les derniers tours pour donner à son coéquipier la chance d'aplatir l'aileron arrière. "C'était très généreux de sa part, il m'a aidé pendant la course et je l'ai aidé pendant la sienne. Nous savions que ce serait difficile quand les pilotes Mercedes sont rentrés au stand, mais nous avons réussi à les garder derrière", s'est enthousiasmé le pilote McLaren.

Hamilton était lui aussi ravi. Il a félicité Sainz et Norris et a déclaré : "Ils ont fait un super travail et leur stratégie a fonctionné. Nous avons pris des risques et sommes partis en qualifications avec un nombre différent de trains de pneus pour avoir plus d'options aujourd'hui".

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5