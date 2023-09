GP di Singapore: Carlos Sainz vince, Verstappen fa centro

Le star del GP hanno potuto prendere il via al Gran Premio di Singapore in una calda temperatura esterna di 29,8 gradi e in una temperatura della pista di 37,2 gradi e Carlos Sainz, autore della pole, è partito bene. Lo spagnolo ha preso il comando, con il suo compagno di squadra della Ferrari Charles Leclerc allineato dietro di lui, passando George Russell e Lewis Hamilton, che ha preso una scorciatoia alla seconda curva.

Il britannico ha poi lasciato passare di nuovo il compagno di squadra, ma Lando Norris è rimasto a bocca asciutta, perdendo una posizione a causa della scelta di traiettoria del sette volte campione del mondo. Si è lamentato a gran voce via radio e i commissari hanno annunciato un'indagine. Sono giunti alla conclusione che non erano necessarie ulteriori indagini, anche perché Hamilton ha lasciato passare Norris.

A questo punto, Yuki Tsunoda non è più in gara: nella mischia di partenza si è avvicinato troppo alla vettura di Sergio Pérez e ha dovuto parcheggiare la sua GP. Un danno al sistema di raffreddamento e una foratura hanno causato il ritiro prematuro. Solo Lance Stroll è andato peggio, non prendendo nemmeno il via alla gara dopo il terribile incidente in qualifica.

Le cose sono andate meglio per Max Verstappen, che è dovuto partire dall'11° posto sulla griglia di partenza dopo una sessione di qualifiche incasinata ed è riuscito a superare sia Liam Lawson che Nico Hülkenberg. L'olandese è poi rimasto bloccato dietro la hair racer di Kevin Magnussen. Ha superato il danese al sesto giro di gara e poi ha avuto nel mirino Esteban Ocon. Il francese, che occupava la settima posizione, festeggia oggi il suo 27° compleanno.

Il primo a rientrare ai box è stato Guanyu Zhou, il cinese ha cambiato le gomme dure ed è stato l'unico a poter girare liberamente. Il resto del gruppo è rimasto vicino. Al 19° giro, Logan Sargeant è finito a muro alla curva 8. L'americano è riuscito a proseguire, ma ha trascinato con sé l'ala anteriore strappata mentre si dirigeva ai box.

Max Verstappen viene passato

Il controllo di gara ha inviato la safety car in pista e tutti, tranne Verstappen, Pérez e Valtteri Bottas, sono rientrati ai box. Alonso ha sbagliato curva ed è stato preso di mira dai commissari. Zhou era l'unico a montare le gomme medie dopo il periodo di safety car, mentre tutti gli altri avevano iniziato la gara con la mescola dura o erano passati alle gomme bianche.

Non appena la safety car è uscita di pista, le cose si sono fatte di nuovo emozionanti. Alonso ha ricevuto una penalità di 5 secondi, Verstappen ha perso una posizione perché Russell è passato con le gomme più fresche. Più indietro, Hamilton ha strappato la quinta posizione a Pérez con una corsa selvaggia sui cordoli. Poco dopo, anche Verstappen ha dovuto ammettere la sconfitta con Norris. Al 27° giro, Hamilton ha passato anche il campione in carica e un giro dopo il due volte campione ha perso la quinta posizione a favore di Leclerc.

Una feroce battaglia per l'ultimo posto a punti è stata combattuta tra Gasly e Magnussen, con il danese che ha ricevuto un'ammonizione per aver spinto il suo avversario fuori pista. Il francese si è vendicato poco dopo, alla settima curva, e i commissari di gara hanno dato un'occhiata più da vicino alla scena. Più avanti, Fernando Alonso e Pérez hanno duellato abbastanza a lungo da coinvolgere Ocon. Pérez ha difeso con veemenza la settima posizione e Ocon ha colto l'occasione per superare Alonso.

Al 39° giro, Ocon ha ottenuto ciò che Alonso non era riuscito a fare in precedenza, passando Pérez per il settimo posto. Poco dopo, il messicano si è fermato ai box, scendendo in fondo allo schieramento. Non appena è stato eliminato, anche Verstappen ha ricevuto l'ordine di rientrare ai box. Al 40° giro, l'olandese ha cambiato le gomme medie ed è tornato in pista in 15° posizione.

Le cose si sono fatte di nuovo emozionanti quando Ocon si è fermato alla seconda curva al 43° giro, facendo scattare un periodo di safety car virtuale, che entrambi i piloti Mercedes hanno utilizzato per una doppia sosta. Anche Alonso è rientrato ai box e ha impiegato un tempo insolitamente lungo per rimettere le quattro ruote sulla vettura. La sosta forzata di 25,8 secondi ha messo lo spagnolo fuori dai punti. Poco dopo, è andato in testacoda anche alla curva 14.

Undici giri prima della bandiera a scacchi, Verstappen ha superato il rookie di AlphaTauri Liam Lawson e si è portato in ottava posizione. Gli spettatori hanno potuto assistere a numerose manovre di sorpasso negli ultimi giri. Russell e Hamilton, ad esempio, hanno superato Leclerc. Sainz ha subito forti pressioni negli ultimi giri, ma quattro giri prima della bandiera a scacchi sono state sventolate brevemente le bandiere gialle: a quanto pare Pérez e Albon si erano avvicinati troppo. I commissari hanno annunciato un'indagine sulla scena. Poco dopo, anche il messicano si è avvicinato troppo a Lawson e i commissari hanno reagito anche a questo.

All'ultimo giro della gara, Russell è finito a muro e Sainz ha vinto davanti a Norris e Hamilton. Leclerc, Verstappen, Gasly, Piastri, Pérez, Lawson e Magnussen hanno completato la top-10, mentre Albon, Zhou, Hülkenberg, Sargeant e Alonso hanno concluso la gara a mani vuote.

"È una sensazione incredibile! Voglio ringraziare tutti i membri del team Ferrari che hanno contribuito a risollevare le sorti di questa stagione, iniziata in modo difficile, e a rendere possibile questa vittoria. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e sono sicuro che tutti i dipendenti della Ferrari e tutta l'Italia sono orgogliosi di questa vittoria", ha commentato il vincitore.

Norris ha ringraziato il suo ex compagno di squadra per aver concluso la gara davanti a lui e per essere andato più piano negli ultimi giri per dare la possibilità al suo compagno di appiattire l'ala posteriore. "È stato molto generoso da parte sua, mi ha aiutato in gara e io ho aiutato lui nella sua gara. Sapevamo che sarebbe stato difficile quando i piloti Mercedes sono rientrati ai box, ma siamo riusciti a tenerli dietro", ha commentato entusiasta il pilota della McLaren.

Anche Hamilton si è rallegrato. Si è congratulato con Sainz e Norris: "Hanno fatto un ottimo lavoro e la loro strategia ha funzionato. Abbiamo preso un po' di rischio e siamo andati in qualifica con un set di pneumatici diverso per avere più opzioni oggi".

GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5