Carlos Sainz, ganador en Singapur: "¡Ha estado muy cerca!

Grandiosa actuación del piloto de Ferrari Carlos Sainz en el GP nocturno de Singapur, en el difícil circuito de Marina Bay. El madrileño logra su segundo triunfo en la categoría reina (tras el de Silverstone en 2022), el primero de la temporada 2023, el primero también en Singapur; es al mismo tiempo el 17º podio de Sainz en un Gran Premio y la 243ª victoria de su escudería Ferrari en Fórmula 1, la primera para los italianos desde julio de 2022, cuando Charles Leclerc ganó en el Red Bull Ring de Austria.

Es la cuarta victoria de Ferrari en la noche de Singapur, tras las de Fernando Alonso en 2010 y Sebastian Vettel en 2015 y 2019.

Sainz lo hizo todo bien en el día. Condujo lo suficientemente rápido para mantener el liderato, pero no demasiado rápido para salvar sus neumáticos. Al final de la carrera, se mantuvo lo suficientemente por delante de Lando Norris en el McLaren que fue capaz de aplanar el alerón trasero de su coche, lo que dificultó el rápido avance de los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton para montar un ataque contra Norris. Un golpe maestro.

El madrileño, de 29 años, sonreía tras su brillante carrera táctica: "Por fin hemos hecho todo el fin de semana de la A a la Z, no se me ocurre nada que pudiéramos haber hecho mejor".

"Desde el parón veraniego, por fin vuelvo a sentirme tan cómodo en el coche que puedo contribuir perfectamente. Y cuando te sientes cómodo en el coche, cuando puedes adquirir plena confianza en el coche, eso da sus frutos, especialmente en una pista como Singapur."



"Hoy se trataba de sentir los límites en términos de desgaste de los neumáticos y conducir en consecuencia. Teníamos directrices precisas en términos de ritmo de carrera para sacar lo mejor de los rodillos, incluso durante un periodo de tiempo más largo."



"La fase del coche de seguridad nos obligó a parar antes de lo que habíamos planeado. Sabía que ahora tendría que conducir una parte bastante larga con neumáticos duros. Hacia el final de la carrera, la cosa se puso muy apretada. Dejé que Lando se acercara deliberadamente para que Norris pudiera aplanar el alerón trasero de su coche. Eso le ayudó a él, pero también me ayudó a mí, porque los Mercedes se adelantaron".



"Tenía la impresión de que hasta ahora lo tenía todo bajo control. Creo que todavía tenía reservas en términos de ritmo y también tenía la calma suficiente para aplicar mi estrategia."



"Bueno, tengo que admitirlo: la presión ya era muy alta y, por supuesto, es fácil cometer un error en una situación así. Pero no dejé que eso me volviera loco, y nos llevamos la victoria a casa. No podría estar más contento".





GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5