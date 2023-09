Vainqueur de Singapour, Carlos Sainz : "C'était très serré" !

Performance grandiose du pilote Ferrari Carlos Sainz lors du GP de nuit de Singapour sur le difficile circuit de Marina Bay. Le Madrilène remporte son deuxième triomphe dans la catégorie reine (après Silverstone en 2022), le premier de la saison 2023, le premier aussi à Singapour ; c'est aussi le 17e podium de Sainz en Grand Prix et la 243e victoire de son écurie Ferrari en Formule 1, la première pour les Italiens depuis juillet 2022, lorsque Charles Leclerc s'était imposé sur le Red Bull Ring en Autriche.

C'est la quatrième victoire de Ferrari dans la nuit de Singapour, après Fernando Alonso en 2010 et Sebastian Vettel en 2015 et 2019.

Sainz a tout fait correctement ce jour-là. Il a roulé assez vite pour rester en tête, mais pas trop vite pour ménager ses pneus. En fin de course, il s'est maintenu juste assez loin devant Lando Norris dans la McLaren pour que celui-ci puisse aplatir l'aileron arrière de sa voiture, ce qui a rendu difficile pour les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, qui montaient à toute vitesse, de lancer une attaque sur Norris. Un tour de force.

Le pilote madrilène de 29 ans rayonne après sa course brillante sur le plan tactique : "Nous avons enfin réussi à gérer l'ensemble du week-end de A à Z, je ne vois pas ce que nous aurions pu faire de mieux".

"Depuis la pause estivale, je me sens enfin à l'aise dans la voiture au point de pouvoir parfaitement m'impliquer. Et quand vous êtes à l'aise dans la voiture, quand vous pouvez établir une confiance totale dans la voiture, c'est justement ce qui paie, surtout sur un circuit comme Singapour".



"Aujourd'hui, il s'agissait de sentir précisément les limites en termes d'usure des pneus et de conduire en conséquence. Nous avions des consignes précises en termes de rythme de course pour tirer le meilleur parti des pneus, justement sur une plus longue période".



"La phase de safety car nous a obligés à nous arrêter plus tôt que nous ne l'avions prévu. Je savais que je devais maintenant rouler en pneus durs pendant une partie assez longue. Vers la fin de la course, c'était très serré. J'ai volontairement laissé Lando se rapprocher pour que Norris puisse aplatir l'aileron arrière de sa voiture. Cela l'a aidé, mais cela m'a aussi aidé à cause des Mercedes qui remontaient".



"J'avais l'impression d'avoir tout sous contrôle jusqu'à présent. Je pense que j'avais encore des réserves en termes de vitesse, et j'avais aussi suffisamment de calme pour mettre en œuvre ma stratégie".



"Bon, je dois admettre que la pression était très forte et qu'il est bien sûr facile de faire une erreur dans une telle situation. Mais je ne me suis pas laissé déstabiliser par cela et nous avons réussi à remporter la victoire. Je ne pourrais pas être plus heureux".





GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5