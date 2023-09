Il vincitore di Singapore, Carlos Sainz: "C'è mancato davvero poco!

Grandiosa prestazione del pilota della Ferrari Carlos Sainz nel GP notturno di Singapore sul difficile circuito di Marina Bay. Il madrileno coglie il suo secondo trionfo nella classe regina (dopo Silverstone nel 2022), il primo nella stagione 2023, il primo anche a Singapore; è allo stesso tempo il 17° podio di Sainz in un Gran Premio e la 243° vittoria della sua scuderia Ferrari in Formula 1, la prima per gli italiani dal luglio 2022, quando Charles Leclerc vinse al Red Bull Ring in Austria.

È la quarta vittoria della Ferrari nella notte di Singapore, dopo quelle di Fernando Alonso nel 2010 e di Sebastian Vettel nel 2015 e nel 2019.

Sainz ha fatto tutto bene in questa giornata. Ha guidato abbastanza velocemente per mantenere la testa della corsa, ma non troppo per risparmiare le gomme. Alla fine della gara, ha mantenuto una distanza sufficiente da Lando Norris sulla McLaren, tanto da poter appiattire l'ala posteriore della sua auto, rendendo difficile per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, che avanzavano rapidamente, sferrare un attacco a Norris. Un colpo da maestro.

Il 29enne madrileno è raggiante dopo la sua gara tatticamente brillante: "Finalmente siamo riusciti a mettere insieme tutto il weekend dalla A alla Z, non riesco a pensare a nulla che avremmo potuto fare meglio".

"Dopo la pausa estiva, finalmente mi sento di nuovo così a mio agio in macchina da poter contribuire perfettamente. E quando ci si sente a proprio agio in macchina, quando si riesce ad acquisire piena fiducia nella vettura, questo ripaga, soprattutto su una pista come Singapore".



"Oggi si trattava di sentire i limiti in termini di usura degli pneumatici e di guidare di conseguenza. Avevamo delle linee guida precise in termini di ritmo di gara per ottenere il meglio dai rulli, anche su un periodo di tempo più lungo."



"La fase di safety car ci ha costretti a fermarci prima di quanto avessimo previsto. Sapevo che avrei dovuto percorrere un tratto abbastanza lungo con le gomme dure. Verso la fine della gara, la situazione si è fatta molto serrata. Ho lasciato deliberatamente che Lando si avvicinasse, in modo che Norris potesse appiattire l'ala posteriore della sua auto. Questo ha aiutato lui, ma anche me a causa dell'avanzamento della Mercedes".



"Ho avuto l'impressione di avere tutto sotto controllo fino a quel momento. Credo di avere ancora delle riserve in termini di ritmo e di avere anche abbastanza calma per attuare la mia strategia".



"Devo ammettere che la pressione era già molto alta e naturalmente è facile commettere un errore in una situazione del genere. Ma non ho lasciato che questo mi facesse impazzire e abbiamo portato a casa la vittoria. Non potrei essere più felice".





GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5