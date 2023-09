Lando Norris, McLaren/2º: "¡Golpeé el muro!"

Fue un trabajo duro, pero Lando Norris olvida todo el esfuerzo en vista de su gran segundo puesto. "¿Cansado? ¡Vamos! Por mí, podríamos repetirlo en un minuto".

Norris puede estar orgulloso de su actuación: segundo puesto en el GP nocturno de Singapur, sólo superado por su compañero Carlos Sainz en el McLaren, y cuando Norris luchó como un león contra el avance de los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, también estaba protegiendo el liderato de su antiguo compañero de cuadra.

Segundo, Norris sube a un podio por novena vez tras una ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, la primera en el difícil circuito urbano de la ciudad-estado asiática, es su tercer final entre los tres primeros este año, tras los segundos puestos de Silverstone y Hungaroring.

El inglés recuerda así su carrera: "No creo que hoy pudiera haber sacado más partido. Estoy muy contento".



¿Puede haber más presión para un piloto de Fórmula Uno? Norris intuía la oportunidad de su primera victoria en su 97ª salida, pero al mismo tiempo tenía que tener mucho cuidado de que los veloces Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton no le alcanzaran.



Poco antes del final, Russell resbaló y se estrelló contra la barrera de la pista, perdiendo el tercer puesto. Norris reveló: "¡Golpeé el muro en el mismo sitio! Él me hizo lo mismo. Pero yo tuve suerte, él no. La dirección fue un poco inestable después de eso, pero el coche aguantó".



"Lo siento mucho por Russell. Era el más rápido hoy. Cuando se fue pude respirar por un momento, pero aún quedaba Hamilton. Creo que hemos ofrecido una carrera realmente emocionante a los aficionados. Carlos, Charles, George, Lewis y yo lo hemos dado todo hoy, casi todo nos ha salido bien y McLaren ha sumado muchos puntos, también gracias al séptimo puesto de Oscar Piastri. Ha sido todo bastante estresante, pero el esfuerzo ha merecido la pena".



"Al final del Gran Premio, estaba más atento a salvar el segundo puesto que a seguir pillando desprevenido a Carlos. Sainz lo hizo muy inteligentemente delante y al final nos protegimos mutuamente. Condujo igual de rápido para mantenerse delante, pero también me dio la oportunidad de aplanar el alerón trasero. Y eso me ayudó contra los Mercedes. Fue un buen trabajo de equipo".





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5