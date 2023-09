Lando Norris, McLaren/2e : "J'ai heurté le mur !"

C'était dur, mais Lando Norris oublie tous ses efforts devant sa superbe deuxième place. "Fatigué ? oh non ! Si ça ne tenait qu'à moi, on pourrait recommencer tout de suite".

Norris peut être fier de sa performance - deuxième au GP de nuit de Singapour, seul son copain Carlos Sainz dans la McLaren a fait mieux, et lorsque Norris s'est défendu comme un lion contre les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton qui remontaient, il a en même temps protégé la tête de son ancien compagnon d'écurie.

Deuxième, Norris monte pour la neuvième fois sur un podium après une course de championnat du monde de Formule 1, pour la première fois sur le difficile circuit routier de la cité-État asiatique, c'est sa troisième place parmi les trois meilleurs cette année, après les deuxièmes places à Silverstone et au Hungaroring.

L'Anglais revient ainsi sur sa course : "Je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux aujourd'hui. Je suis très heureux".



Peut-il y avoir plus de pression pour un pilote de Formule 1 ? Norris a senti qu'il avait une chance de remporter sa première victoire lors de sa 97e participation, mais en même temps, il a dû faire preuve d'une vigilance infernale pour ne pas se faire attraper par les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton qui remontaient rapidement.



Peu avant la fin, Russell a glissé et a foncé tout droit dans les limites de la piste, perdant ainsi la troisième place. Norris révèle : "Au même endroit, j'ai moi aussi heurté le mur ! Il a fait de même. Mais j'ai eu de la chance, pas lui. Après ça, la direction était un peu de travers, mais la voiture a tenu bon".



"Je suis vraiment désolé pour Russell. C'était le plus rapide aujourd'hui. Quand il est parti, j'ai pu respirer un moment, mais il y avait encore Hamilton. Je pense que nous avons servi aux fans une course vraiment passionnante. Carlos, Charles, George, Lewis et moi nous sommes donnés à fond aujourd'hui, presque tout a fonctionné pour nous et McLaren a marqué beaucoup de points, notamment grâce à la septième place d'Oscar Piastri. Tout cela a été assez stressant, mais nos efforts ont été récompensés".



"A la fin du Grand Prix, j'ai fait plus attention à sauver la deuxième place qu'à prendre Carlos par surprise. Sainz a fait ça très intelligemment à l'avant et nous nous sommes finalement protégés mutuellement. Il a roulé aussi vite pour rester devant, mais il m'a aussi donné la possibilité d'aplatir l'aileron arrière. Et cela m'a aidé contre les Mercedes. C'était un bon travail d'équipe".





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5